Электромобиль Renault 4 получил версию со сдвижной крышей (фото)

Французский производитель Renault расширил линейку электрического кроссовера Renault 4, представив новую версию Plein Sud. Ее ключевая особенность — мягкая сдвижная крыша и дополнительные настройки для удобных поездок в теплую погоду.
Крыша для «солнечных» поездок
Название модификации Plein Sud переводится с французского как «прямо к югу» и символизирует ориентацию на солнечные путешествия с открытым верхом.
Кроссовер получил электроприводную брезентовую крышу размером 92×80 см. В компании подчеркивают, что Renault 4 изначально проектировался с учетом такой версии, поэтому конструкция не повлияла на ключевые характеристики модели.
Помимо новой версии, производитель обновил стандартные модификации модели. Среди изменений — усовершенствованная система мониторинга состояния водителя, новая функция экстренного торможения и модернизированный теплообменник, ускоряющий зарядку батареи в холодную погоду.