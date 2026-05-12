Электромобиль Renault 4 получил версию со сдвижной крышей (фото)

Renault 4 Plein Sud
Французский производитель Renault расширил линейку электрического кроссовера Renault 4, представив новую версию Plein Sud. Ее ключевая особенность — мягкая сдвижная крыша и дополнительные настройки для удобных поездок в теплую погоду.

Крыша для «солнечных» поездок

Название модификации Plein Sud переводится с французского как «прямо к югу» и символизирует ориентацию на солнечные путешествия с открытым верхом.
Кроссовер получил электроприводную брезентовую крышу размером 92×80 см. В компании подчеркивают, что Renault 4 изначально проектировался с учетом такой версии, поэтому конструкция не повлияла на ключевые характеристики модели.
Багажник, комфорт и комплектации

Объем багажного отделения остался неизменным — 420 литров, несмотря на незначительные конструктивные изменения в верхней части кузова.
Для снижения веса использованы пластиковые элементы крыши, а само полотно складывается в три секции вместо четырех. Это позволило улучшить массу автомобиля.
Акустический комфорт обеспечивается плотностью материала в закрытом состоянии, а также специальным дефлектором, уменьшающим шум при движении с открытой крышей.
Версия Plein Sud доступна в комплектациях Techno и Iconic. Техническая часть остается без изменений:
  • электромотор мощностью 150 л.с.;
  • батарея емкостью 52 кВт·ч;
  • запас хода — до 409 км на одном заряде.
Цены в Европе

В ЕС Renault 4 Plein Sud стартует от:
  • 37 290 евро — версия Techno;
  • 39 290 евро — версия Iconic.
Обновление всей линейки Renault 4

Помимо новой версии, производитель обновил стандартные модификации модели. Среди изменений — усовершенствованная система мониторинга состояния водителя, новая функция экстренного торможения и модернизированный теплообменник, ускоряющий зарядку батареи в холодную погоду.
По материалам:
Autogeek
