Электромобиль Renault 4 получил версию со сдвижной крышей (фото) Сегодня 05:58 — Технологии&Авто

Renault 4 Plein Sud

Французский производитель Renault расширил линейку электрического кроссовера Renault 4, представив новую версию Plein Sud. Ее ключевая особенность — мягкая сдвижная крыша и дополнительные настройки для удобных поездок в теплую погоду.

Крыша для «солнечных» поездок

Название модификации Plein Sud переводится с французского как «прямо к югу» и символизирует ориентацию на солнечные путешествия с открытым верхом.

Кроссовер получил электроприводную брезентовую крышу размером 92×80 см. В компании подчеркивают, что Renault 4 изначально проектировался с учетом такой версии, поэтому конструкция не повлияла на ключевые характеристики модели.

Багажник, комфорт и комплектации

Объем багажного отделения остался неизменным — 420 литров, несмотря на незначительные конструктивные изменения в верхней части кузова.

Для снижения веса использованы пластиковые элементы крыши, а само полотно складывается в три секции вместо четырех. Это позволило улучшить массу автомобиля.

Читайте также Renault планирует запустить 12 новых моделей в Европе до 2030 года

Акустический комфорт обеспечивается плотностью материала в закрытом состоянии, а также специальным дефлектором, уменьшающим шум при движении с открытой крышей.

Версия Plein Sud доступна в комплектациях Techno и Iconic. Техническая часть остается без изменений:

электромотор мощностью 150 л.с.;

батарея емкостью 52 кВт·ч;

запас хода — до 409 км на одном заряде.

Цены в Европе

В ЕС Renault 4 Plein Sud стартует от:

37 290 евро — версия Techno;

39 290 евро — версия Iconic.

Обновление всей линейки Renault 4

Помимо новой версии, производитель обновил стандартные модификации модели. Среди изменений — усовершенствованная система мониторинга состояния водителя, новая функция экстренного торможения и модернизированный теплообменник, ускоряющий зарядку батареи в холодную погоду.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.