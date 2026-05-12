Великобритания потратила на Starlink более $21 млн, в том числе и для Украины

С 2022 года Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink
Министерство обороны Великобритании за четыре года потратило 16,6 миллиона фунтов стерлингов (более 21 миллиона долларов) на обслуживание терминалов Starlink. Часть из них пошла на покупку для Украины.
Об этом говорится в правительственных данных, пишет Telegraph.
Часть средств пошла на закупку Starlink, которая в рамках поддержки Украины Великобритания передает Украине. Терминалы Starlink используют сигналы со спутников, чтобы обеспечить украинским военным бесперебойную интернет-связь на линии фронта.
Как пишет Telegraph, с 2022 года Украина в общей сложности получила более 50 тысяч терминалов Starlink.
Другая часть касается обеспечения работы Starlink для британских солдат и моряков, работающих в отдаленных районах.
В частности, как отмечает издание, моряки британского авианосца HMS Prince of Wales использовали терминалы Starlink для работы телевидения и связи с близкими.

Starlink в Украине

Недавно на территории Украины начали обязательно регистрировать терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы ограничить их использование россиянами. Так, будут работать только проверенные терминалы Starlink из белого списка — верифицированные через ЦПАУ, портал «Дія», а для военных — через систему DELTA.
По материалам:
hromadske
