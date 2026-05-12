Google постепенно отказывается от SMS-подтверждений

Google не намерена полностью отказываться от CAPTCHA
Google постепенно меняет подход к проверке пользователей в интернете, отходя от классических CAPTCHA, SMS-кодов и галочек «Я не робот». Вместо этого компания все чаще внедряет подтверждение через смартфон и QR-коды, что вызывает дискуссии среди пользователей.
Как сообщает The Verge, еще с 2025 года Google начала заменять SMS-подтверждение в сервисе Gmail QR-аутентификацией.

В компании объясняют это необходимостью борьбы с мошенничеством, SIM-swap-атаками и массовым созданием фейковых аккаунтов. В результате при регистрации или входе пользователь может увидеть QR-код, который нужно отсканировать по телефону и подтвердить действие.
Хотя такой подход должен повысить безопасность, часть пользователей воспринимает его негативно. Основная претензия заключается в том, что без смартфона под рукой доступ к сервисам усложняется, а привязка к конкретному устройству и номеру телефона ужесточается. Это особенно проблематично для тех, кто стремится к большей приватности или не использует смартфон постоянно.

При этом Google не отказывается полностью от CAPTCHA, а лишь расширяет систему антифрод-защиты. Современная reCAPTCHA уже давно анализирует не только простые действия типа выбора изображений, но и поведение пользователя, попытки входа и другие сигналы риска, чтобы отличать людей от ботов.
