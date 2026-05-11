В Японии открыли лабораторию, где роботы проводят медицинские эксперименты
Токийский университет науки открыл лабораторию, где роботы проводят медицинские эксперименты, которыми раньше занимались люди. Целью университета является автоматизация почти всего исследовательского процесса.
Об этом сообщает Kyodo News.
Сколько роботов работают в лаборатории
В Центре инноваций робототехники работают 10 роботов, включая гуманоидную модель под названием Maholo LabDroid. В то же время, ни одного человека в лаборатории нет.
Роботы имеют две руки и могут выполнять деликатные задачи: переносить реагенты и открывать оборудование с контролируемой температурой, а также выполнять культивирование клеток.
Университет планирует увеличить количество роботов примерно до двух тысяч к 2040 году, интегрируя их с искусственным интеллектом. Они смогут выполнять почти все исследовательские задачи от выдвижения гипотез до экспериментальной проверки.
«Мы хотим сделать японскую науку лучшей в мире», — сказал руководитель центра Кеичи Накаяма, назвав искусственный интеллект и робототехнику ключевыми инструментами для достижения этой цели.
Kyodo News добавляет, что робот Maholo LabDroid уже работает в офтальмологической больнице города Кобе. Его используют в клинических исследованиях, связанных со стволовыми клетками.
