В Японии открыли лабораторию, где роботы проводят медицинские эксперименты

Работы имеют две руки и могут выполнять «деликатные задания»
Токийский университет науки открыл лабораторию, где роботы проводят медицинские эксперименты, которыми раньше занимались люди. Целью университета является автоматизация почти всего исследовательского процесса.
Сколько роботов работают в лаборатории

В Центре инноваций робототехники работают 10 роботов, включая гуманоидную модель под названием Maholo LabDroid. В то же время, ни одного человека в лаборатории нет.
Роботы имеют две руки и могут выполнять деликатные задачи: переносить реагенты и открывать оборудование с контролируемой температурой, а также выполнять культивирование клеток.
Университет планирует увеличить количество роботов примерно до двух тысяч к 2040 году, интегрируя их с искусственным интеллектом. Они смогут выполнять почти все исследовательские задачи от выдвижения гипотез до экспериментальной проверки.
«Мы хотим сделать японскую науку лучшей в мире», — сказал руководитель центра Кеичи Накаяма, назвав искусственный интеллект и робототехнику ключевыми инструментами для достижения этой цели.
Kyodo News добавляет, что робот Maholo LabDroid уже работает в офтальмологической больнице города Кобе. Его используют в клинических исследованиях, связанных со стволовыми клетками.
