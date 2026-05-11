В ОАЭ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)

Theeb X01

В ОАЭ разработали гибридный внедорожник Theeb X01 на 550 сил. Рубленый дизайн автомобиля оказался очень знакомым.

Новый Theeb X01 был презентован на выставке MIITE 2026 в Абу-Даби и готовится к серийному производству.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Что известно о новинке

Theeb X01 разработала молодая компания K2 из Дубая, также занимающаяся разработкой искусственного интеллекта.

Внедорожник Theeb X01 внешне очень напоминает Mercedes G-Class, ведь имеет характерный рубленый дизайн и двухобъемный профиль. Капот, расширители арок и молдинги на боковинах выдержаны в стиле «Гелендвагена». Вместе с тем дизайн передней и задней оптики у внедорожника иной.

Представили три варианта Theeb X01-Base с неокрашенными бамперами, богаче оснащенный Lux и внедорожный Sport со шноркелем, дополнительной оптикой и багажником на крыше.

В салоне Theeb X01 установлены два экрана на передней панели. Клон «Гелендвагена» оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 550 л. с. и 720 Н∙м.

