В ОАЭ показали 550-сильного клона «Гелендвагена» (фото)

Внедорожник Theeb X01 внешне очень напоминает Mercedes G-Class, ведь имеет характерный рубленый дизайн и двухобъемный профиль. Капот, расширители арок и молдинги на боковинах выдержаны в стиле «Гелендвагена». Вместе с тем дизайн передней и задней оптики у внедорожника иной.
Представили три варианта Theeb X01-Base с неокрашенными бамперами, богаче оснащенный Lux и внедорожный Sport со шноркелем, дополнительной оптикой и багажником на крыше.
В салоне Theeb X01 установлены два экрана на передней панели. Клон «Гелендвагена» оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 550 л. с. и 720 Н∙м.