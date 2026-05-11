Ford и Geely хотят объединиться для производства дешевых электромобилей в Европе

Geely начнет производство электромобилей в Испании
Ford и Geely ведут переговоры по совместному проекту в Испании, который может существенно изменить работу завода Ford в Валенсии. Предприятие сейчас работает не на полную мощность и не достаточно прибыльным, поэтому компания ищет способы оптимизации. Один из вариантов — партнерство с китайским автопроизводителем Geely, владеющим Volvo.

Локализация Geely

По данным источников, Geely может получить доступ к части производственных линий завода, в частности участкам, где собирают кузова автомобилей. Компания уже ведет переговоры с местными поставщиками, что свидетельствует о серьезных намерениях.
Вероятно, в Валенсии может начать производить компактный электромобиль Geely EX2, который для Европы может получить название E2. Это недорогой городской электрокар, ориентированный на массовый рынок.

Платформа GEA в качестве основы для новых моделей Ford

Geely планирует использовать свою платформу GEA, которая позволяет создавать разные типы электрифицированных авто на единой архитектуре. В то же время, обсуждается возможность того, что Ford также применит эту платформу для собственных моделей, чтобы сократить затраты и ускорить разработку новых авто.
Ford уже активно сотрудничает с другими производителями в Европе — например, использует платформу Volkswagen для некоторых электромобилей и партнерится с Renault в сегменте компактных EV. Это свидетельствует об изменении стратегии компании в сторону кооперации.
Для Geely производство в Европе также выгодно, поскольку позволяет избежать пошлин ЕС на китайские автомобили, составляющие почти 19%. Локальное производство сделает их авто дешевле и более конкурентным.
Кроме производства компании обсуждают совместную разработку программного обеспечения, в частности систем автономного управления и безопасности. Окончательных решений пока нет, но переговоры продолжаются и могут привести к большому соглашению в европейском автосекторе.
По материалам:
mezha.media
