0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как экономить топливо на гибридном автомобиле

Технологии&Авто
36
Стиль вождения влияет на расход топлива
Стиль вождения влияет на расход топлива
Гибридные автомобили становятся все более популярными среди украинцев, однако реальная экономия топлива во многом зависит от стиля вождения. Специалисты говорят, что несколько простых привычек могут не только снизить расходы, но и помочь дольше сохранить ресурс батареи.
Об этом пишет издание Moto.

Плавное вождение помогает экономить

Эксперты объясняют, что гибридные авто лучше работают в спокойном режиме езды. Резкие ускорения и торможения заставляют систему чаще запускать двигатель внутреннего сгорания, из-за чего расход топлива увеличивается.
Плавный разгон и преждевременное торможение позволяют эффективнее использовать рекуперацию — систему, которая накапливает энергию во время движения и заряжает батарею.
Также водителям советуют чаще разрешать автомобилю катиться без резких нажатий на педали. Это помогает дольше оставаться в электрическом режиме.

Какие настройки следует использовать

Для более экономной езды специалисты рекомендуют активировать режим ECO. Он делает реакцию на педаль газа более плавной и помогает снизить потребление топлива.
Кроме того, нежелательно постоянно ездить на скорости более 80 км/ч, ведь после этого показателя расход энергии и топлива заметно увеличивается.
Владельцам заряжаемых гибридов советуют не допускать сильной разрядки батареи и поддерживать уровень заряда выше 25%. Регулярная зарядка позволяет чаще использовать электротягу.
Читайте также

Лишний вес и шины тоже влияют на расходы

Эксперты напоминают, что на экономичность влияют даже мелочи. К примеру, ненужные вещи в багажнике или пустой бокс на крыше создают дополнительное сопротивление и увеличивают расход топлива.
Важно также следить за давлением в шинах, поскольку недостаточно накаченные колеса повышают сопротивление качению.
Отдельно водителям советуют умеренно использовать кондиционер, чтобы не перегружать батарею. А на спусках лучше разрешать машине катиться — это поможет системе рекуперации активнее восстанавливать заряд аккумулятора.
Ранее мы сообщали, что в условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более экономные решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить расходы на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов.
По материалам:
Novyny.live
АвтоГибрид
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems