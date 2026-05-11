Как экономить топливо на гибридном автомобиле Сегодня 09:14 — Технологии&Авто

Стиль вождения влияет на расход топлива

Гибридные автомобили становятся все более популярными среди украинцев, однако реальная экономия топлива во многом зависит от стиля вождения. Специалисты говорят, что несколько простых привычек могут не только снизить расходы, но и помочь дольше сохранить ресурс батареи.

Об этом пишет издание Moto

Плавное вождение помогает экономить

Эксперты объясняют, что гибридные авто лучше работают в спокойном режиме езды. Резкие ускорения и торможения заставляют систему чаще запускать двигатель внутреннего сгорания, из-за чего расход топлива увеличивается.

Плавный разгон и преждевременное торможение позволяют эффективнее использовать рекуперацию — систему, которая накапливает энергию во время движения и заряжает батарею.

Также водителям советуют чаще разрешать автомобилю катиться без резких нажатий на педали. Это помогает дольше оставаться в электрическом режиме.

Какие настройки следует использовать

Для более экономной езды специалисты рекомендуют активировать режим ECO. Он делает реакцию на педаль газа более плавной и помогает снизить потребление топлива.

Кроме того, нежелательно постоянно ездить на скорости более 80 км/ч, ведь после этого показателя расход энергии и топлива заметно увеличивается.

Владельцам заряжаемых гибридов советуют не допускать сильной разрядки батареи и поддерживать уровень заряда выше 25%. Регулярная зарядка позволяет чаще использовать электротягу.

Лишний вес и шины тоже влияют на расходы

Эксперты напоминают, что на экономичность влияют даже мелочи. К примеру, ненужные вещи в багажнике или пустой бокс на крыше создают дополнительное сопротивление и увеличивают расход топлива.

Важно также следить за давлением в шинах, поскольку недостаточно накаченные колеса повышают сопротивление качению.

Отдельно водителям советуют умеренно использовать кондиционер, чтобы не перегружать батарею. А на спусках лучше разрешать машине катиться — это поможет системе рекуперации активнее восстанавливать заряд аккумулятора.

Ранее мы сообщали, что в условиях, когда цены на топливо растут, а расходы на содержание авто становятся существенной статьей семейного бюджета, многие водители задумываются о переходе на более экономные решения. Подержанные гибридные автомобили сегодня становятся «золотой серединой»: они позволяют существенно снизить расходы на каждую поездку, не отказываясь от комфорта или мощности. Британские эксперты издания What Car? проанализировали вторичный рынок и выбрали 10 лучших гибридов

