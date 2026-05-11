Как экономить топливо на гибридном автомобиле

Гибридные автомобили становятся все более популярными среди украинцев, однако реальная экономия топлива во многом зависит от стиля вождения. Специалисты говорят, что несколько простых привычек могут не только снизить расходы, но и помочь дольше сохранить ресурс батареи.
Эксперты объясняют, что гибридные авто лучше работают в спокойном режиме езды. Резкие ускорения и торможения заставляют систему чаще запускать двигатель внутреннего сгорания, из-за чего расход топлива увеличивается.
Плавный разгон и преждевременное торможение позволяют эффективнее использовать рекуперацию — систему, которая накапливает энергию во время движения и заряжает батарею.
Эксперты напоминают, что на экономичность влияют даже мелочи. К примеру, ненужные вещи в багажнике или пустой бокс на крыше создают дополнительное сопротивление и увеличивают расход топлива.
Важно также следить за давлением в шинах, поскольку недостаточно накаченные колеса повышают сопротивление качению.
Отдельно водителям советуют умеренно использовать кондиционер, чтобы не перегружать батарею. А на спусках лучше разрешать машине катиться — это поможет системе рекуперации активнее восстанавливать заряд аккумулятора.
