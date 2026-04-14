Какие гибридные автомобили покупают в Украине Сегодня 21:08 — Технологии&Авто

Toyota RAV-4 в тройке популярнейших гибридов Украины

В марте 2026 года автопарк Украины пополнился более 3,3 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Доля новых автомобилей в этом сегменте составила 56%, что несколько меньше, чем в марте прошлого года (60%). В то же время интерес к гибридным моделям в целом продолжает расти.

Какие модели выбирали украинцы

Среди новых гибридных авто:

самой популярной моделью остается Toyota RAV-4 — в марте было зарегистрировано 442 таких автомобиля;

второе место занял Nissan Qashqai с результатом 149 авто;

третье — Toyota Yaris Cross (76 единиц).

В сегменте импортированных гибридов с пробегом лидером стал Ford Escape (89 автомобилей). Также в тройку самых популярных вошли Ford Fusion US (88 единиц) и Kia Niro (75 автомобилей).

