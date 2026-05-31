99% топ-менеджеров ждут увольнения из-за ИИ

Большинство CEO не верят в общее будущее людей и машин, Фото: magnific

Консалтинговая компания Mercer опубликовала ежегодный отчет Global Talent Trends и одна цифра сразу привлекла внимание: 99% опрошенных CEO готовятся к увольнениям через ИИ в ближайшие два года. При этом только 32% верят, что человек и машина могут эффективно сосуществовать в одной рабочей среде.

Об этом пишет Gizmodo.

Больше всего от ИИ страдают молодые работники

Большинство руководителей считают автоматизацию наиболее перспективным направлением с точки зрения возврата инвестиций.

Но между «ИИ повышает производительность» и «ИИ действительно заменяет людей» до сих пор нет однозначного ответа — исследователи продолжают спорить, оправданы ли массовые увольнения реальными результатами автоматизации, или это в основном маркетинговый нарратив ИИ-индустрии.

Больше всего этой тенденции страдают молодые специалисты. Отдельное исследование, на которое ссылается Gizmodo, зафиксировало худшую ситуацию на рынке труда для людей от 22 до 27 лет со времен самых тяжелых месяцев пандемии.

Логика проста: ИИ лучше справляется с рутинными задачами начального уровня — именно с теми, которые раньше выполняли стажеры и младшие специалисты, набирая опыт.

Психологическое влияние ощутимо на всей корпоративной среде.

По данным Mercer, только 44% сотрудников чувствуют, что все хорошо на работе в 2026 году против 66% в 2024-м. Исследователи уже предлагают отдельный термин для этого явления: «AI replacement dysfunction» или AIRD.

Общественный скептицизм к ИИ растет. Опрос NBC News от марта 2026 года показал, что американцы относятся к ИИ хуже, чем к большинству других болезненных тем публичного дискурса.

Поколение Z, первоначально считавшееся естественным адептом технологии, тоже меняет позицию: использование ИИ среди молодых людей останавливается, а тревожность и раздражение только возрастают.

