Каждый четвертый импортированный автомобиль — в возрасте до 5 лет: какие модели выбирают украинцы

Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет
В апреле украинский автопарк пополнили 4,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Всего в прошлом месяце украинцы приобрели 19,6 тыс. легковушек с пробегом, поэтому почти каждый четвертый импортированный автомобиль был в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие типы двигателей выбирают чаще всего

Наибольшую долю среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет составили бензиновые машины — 49%.
На втором месте по популярности оказались электромобили — 26%. Третью позицию заняли гибридные авто, доля которых составила 18%.
На дизельные автомобили пришлось 6% рынка, а на авто с ГБО — 1%.
Самым популярным подержанным автомобилем в возрасте до 5 лет стал Tesla Model Y — украинцы приобрели 264 таких авто.
ТОП-5 подержанных авто в возрасте до 5 лет.
ТОП-5 подержанных авто в возрасте до 5 лет.
Ранее Finance.ua писал, что за прошлый месяц украинский автопарк пополнили 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Бестселлером апреля стал Ford Escape.
Finance.ua
