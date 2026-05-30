В апреле украинский автопарк пополнили 4,8 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Всего в прошлом месяце украинцы приобрели 19,6 тыс. легковушек с пробегом, поэтому почти каждый четвертый импортированный автомобиль был в возрасте до 5 лет.
На дизельные автомобили пришлось 6% рынка, а на авто с ГБО — 1%.
Самым популярным подержанным автомобилем в возрасте до 5 лет стал Tesla Model Y — украинцы приобрели 264 таких авто.
Ранее Finance.ua писал, что за прошлый месяц украинский автопарк пополнили 3,9 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Бестселлером апреля стал Ford Escape.