Honda выпустила компактный электрокар Super-One (фото)
Honda представила компактный электрический хот-хэтч Super-One с имитацией работы 7-ступенчатой коробки. Ранее он фигурировал как SuperEV Concept. Автомобиль сочетает небольшие размеры, спортивные функции, доступную цену и современное оснащение, которое обычно встречается в более дорогих моделях.
Об этом пишет electrek.
Характеристики Honda Super-One
Эта модель создана на базе компактного электромобиля N-One, но Super-One получил отдельное шасси, более широкий кузов и спортивную настройку. Honda позиционирует модель как доступный электрический хот-хэтч с акцентом на эмоции от вождения.
Super-One построен на легкой платформе Honda N-Series. Базовая мощность электромотора составляет 63 л. с. (47 кВт), но специальный режим Boost Mode кратковременно увеличивает отдачу до 93 л. с. (70 кВт).
Новинка использует батарею емкостью 29,6 кВт·ч, такую же, как у N-One e. По циклу WLTP запас хода достигает 274 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор до 80% примерно за 30 минут.
Водителям доступны пять режимов движения: Econ, Cite, Normal, Sport и Boost. Они меняют реакцию автомобиля, настройки ускорения и другие параметры.
Honda также добавила функции, которые должны создавать ощущение классического спортивного автомобиля. Электромобиль получил систему имитации 7-ступенчатой коробки и Active Sound Control.
При движении автомобиль воспроизводит искусственные переключения передач, рывки и звук, похожий на бензиновый хот-хэтч. Похожую концепцию ранее использовали Hyundai Ioniq 5 N и Hyundai Ioniq 6 N.
Длина Honda Super-One составляет всего 3395 мм. Это даже меньше, чем у нового электрического хот-хэтча Volkswagen ID. Polo GTI, который показали на прошлой неделе.
В салоне установили 9-дюймовый мультимедийный дисплей с интегрированными сервисами Google, спортивные сиденья и аудиосистему Bose.
Для компактной модели это первый случай, когда Honda устанавливает премиальную акустику — система включает восемь динамиков и сабвуфер объемом 13,1 литра.
Цена
Новый компактный электрический хот-хэтч Honda SUPER-ONE уже поступил в продажу в Японии. Его цена стартует от 3 390 200 иен — примерно $21 300. Позже модель выйдет в Великобритании, Европе и других регионах.
В Великобритании новинка выйдет в июле под названием Super-N. Honda планирует продавать электрический хот-хэтч дешевле £20 тыс. Для сравнения, ожидаемая цена Volkswagen ID. Polo GTI составляет около £33 500.
Поделиться новостью
Также по теме
Lenovo представила два мощных планшета (фото)
Партнерская«Спрос на кредиты для малого бизнеса существенно растет», — эксперт Идея Банка Марина Голованова
BMW внедрит ИИ, чтобы вывести краш-тесты на новый уровень
Автомобили Volkswagen теряют почти половину стоимости за 5 лет
BMW отозвала новые iX3 — причина
Новые AirPods получат встроенные камеры, но не для фото