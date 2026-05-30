Honda выпустила компактный электрокар Super-One (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Honda SUPER-ONE за $21 300 получил звук олдскульного спорткара и режим Boost

Honda представила компактный электрический хот-хэтч Super-One с имитацией работы 7-ступенчатой ​​коробки. Ранее он фигурировал как SuperEV Concept. Автомобиль сочетает небольшие размеры, спортивные функции, доступную цену и современное оснащение, которое обычно встречается в более дорогих моделях.

Об этом пишет electrek

Характеристики Honda Super-One

Эта модель создана на базе компактного электромобиля N-One, но Super-One получил отдельное шасси, более широкий кузов и спортивную настройку. Honda позиционирует модель как доступный электрический хот-хэтч с акцентом на эмоции от вождения.

Honda Super-One

Super-One построен на легкой платформе Honda N-Series. Базовая мощность электромотора составляет 63 л. с. (47 кВт), но специальный режим Boost Mode кратковременно увеличивает отдачу до 93 л. с. (70 кВт).

Новинка использует батарею емкостью 29,6 кВт·ч, такую ​​же, как у N-One e. По циклу WLTP запас хода достигает 274 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор до 80% примерно за 30 минут.

Honda Super-One

Водителям доступны пять режимов движения: Econ, Cite, Normal, Sport и Boost. Они меняют реакцию автомобиля, настройки ускорения и другие параметры.

Водителям доступны пять режимов движения

Honda также добавила функции, которые должны создавать ощущение классического спортивного автомобиля. Электромобиль получил систему имитации 7-ступенчатой ​​коробки и Active Sound Control.

При движении автомобиль воспроизводит искусственные переключения передач, рывки и звук, похожий на бензиновый хот-хэтч. Похожую концепцию ранее использовали Hyundai Ioniq 5 N и Hyundai Ioniq 6 N.

Honda Super-One

Длина Honda Super-One составляет всего 3395 мм. Это даже меньше, чем у нового электрического хот-хэтча Volkswagen ID. Polo GTI, который показали на прошлой неделе.

В салоне установили 9-дюймовый дисплей

В салоне установили 9-дюймовый мультимедийный дисплей с интегрированными сервисами Google, спортивные сиденья и аудиосистему Bose.

В салоне установили спортивные сиденья

Для компактной модели это первый случай, когда Honda устанавливает премиальную акустику — система включает восемь динамиков и сабвуфер объемом 13,1 литра.

Цена

Новый компактный электрический хот-хэтч Honda SUPER-ONE уже поступил в продажу в Японии. Его цена стартует от 3 390 200 иен — примерно $21 300. Позже модель выйдет в Великобритании, Европе и других регионах.

В Великобритании новинка выйдет в июле под названием Super-N. Honda планирует продавать электрический хот-хэтч дешевле £20 тыс. Для сравнения, ожидаемая цена Volkswagen ID. Polo GTI составляет около £33 500.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.