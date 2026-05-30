0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Honda выпустила компактный электрокар Super-One (фото)

Технологии&Авто
25
Honda SUPER-ONE за $21 300 получил звук олдскульного спорткара и режим Boost
Honda SUPER-ONE за $21 300 получил звук олдскульного спорткара и режим Boost
Honda представила компактный электрический хот-хэтч Super-One с имитацией работы 7-ступенчатой ​​коробки. Ранее он фигурировал как SuperEV Concept. Автомобиль сочетает небольшие размеры, спортивные функции, доступную цену и современное оснащение, которое обычно встречается в более дорогих моделях.
Об этом пишет electrek.

Характеристики Honda Super-One

Эта модель создана на базе компактного электромобиля N-One, но Super-One получил отдельное шасси, более широкий кузов и спортивную настройку. Honda позиционирует модель как доступный электрический хот-хэтч с акцентом на эмоции от вождения.
Honda Super-One
Honda Super-One
Super-One построен на легкой платформе Honda N-Series. Базовая мощность электромотора составляет 63 л. с. (47 кВт), но специальный режим Boost Mode кратковременно увеличивает отдачу до 93 л. с. (70 кВт).
Новинка использует батарею емкостью 29,6 кВт·ч, такую ​​же, как у N-One e. По циклу WLTP запас хода достигает 274 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор до 80% примерно за 30 минут.
Honda Super-One
Honda Super-One
Водителям доступны пять режимов движения: Econ, Cite, Normal, Sport и Boost. Они меняют реакцию автомобиля, настройки ускорения и другие параметры.
Водителям доступны пять режимов движения
Водителям доступны пять режимов движения
Honda также добавила функции, которые должны создавать ощущение классического спортивного автомобиля. Электромобиль получил систему имитации 7-ступенчатой ​​коробки и Active Sound Control.
При движении автомобиль воспроизводит искусственные переключения передач, рывки и звук, похожий на бензиновый хот-хэтч. Похожую концепцию ранее использовали Hyundai Ioniq 5 N и Hyundai Ioniq 6 N.
Honda Super-One
Honda Super-One
Длина Honda Super-One составляет всего 3395 мм. Это даже меньше, чем у нового электрического хот-хэтча Volkswagen ID. Polo GTI, который показали на прошлой неделе.
В салоне установили 9-дюймовый дисплей
В салоне установили 9-дюймовый дисплей
В салоне установили 9-дюймовый мультимедийный дисплей с интегрированными сервисами Google, спортивные сиденья и аудиосистему Bose.
В салоне установили спортивные сиденья
В салоне установили спортивные сиденья
Для компактной модели это первый случай, когда Honda устанавливает премиальную акустику — система включает восемь динамиков и сабвуфер объемом 13,1 литра.

Цена

Новый компактный электрический хот-хэтч Honda SUPER-ONE уже поступил в продажу в Японии. Его цена стартует от 3 390 200 иен — примерно $21 300. Позже модель выйдет в Великобритании, Европе и других регионах.
В Великобритании новинка выйдет в июле под названием Super-N. Honda планирует продавать электрический хот-хэтч дешевле £20 тыс. Для сравнения, ожидаемая цена Volkswagen ID. Polo GTI составляет около £33 500.
По материалам:
ITC.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems