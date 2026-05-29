Новые AirPods получат встроенные камеры, но не для фото

Apple вышла на поздний этап разработки новых AirPods со встроенными камерами. Наушники должны стать одним из первых носимых устройств компании, предназначенных для работы с функциями искусственного интеллекта.
Новые AirPods получат камеры в обоих наушниках — правом и левом. Они не предназначены для фото или видеосъемки, а должны работать как глаза для голосового ассистента Siri.
Камеры будут собирать визуальную информацию вокруг пользователя в низком разрешении. Благодаря этому, Siri сможет лучше понимать контекст и отвечать на запросы, связанные с тем, что видит пользователь.
Один из сценариев — вопрос о предметах перед пользователем. К примеру, человек может смотреть на продукты и спросить, что из них приготовить на ужин.
Также Apple работает над другими возможностями для ИИ-камер. Наушники могут напоминать пользователю о чем-нибудь на основе увиденного или помогать с навигацией. К примеру, система сможет ориентироваться на конкретный объект впереди и подсказывать, когда нужно вернуть.
Проект находится в стадии продвинутого тестирования. У прототипов уже почти финальный дизайн и набор возможностей.
Как выглядят новые AirPods
По внешнему виду наушники будут похожи на AirPods Pro 3. Главным заметным изменением станут более длинные ножки, необходимые для размещения камер.
В отличие от Apple Vision Pro, новые AirPods не рассчитаны на управление жестами рук. Их основная роль — сбор визуального контекста для ИИ-функций.