Новые AirPods получат встроенные камеры, но не для фото

По внешнему виду наушники будут похожи на AirPods Pro 3
Apple вышла на поздний этап разработки новых AirPods со встроенными камерами. Наушники должны стать одним из первых носимых устройств компании, предназначенных для работы с функциями искусственного интеллекта.
Как работать AirPods с камерами

Новые AirPods получат камеры в обоих наушниках — правом и левом. Они не предназначены для фото или видеосъемки, а должны работать как глаза для голосового ассистента Siri.
Камеры будут собирать визуальную информацию вокруг пользователя в низком разрешении. Благодаря этому, Siri сможет лучше понимать контекст и отвечать на запросы, связанные с тем, что видит пользователь.
Один из сценариев — вопрос о предметах перед пользователем. К примеру, человек может смотреть на продукты и спросить, что из них приготовить на ужин.
Также Apple работает над другими возможностями для ИИ-камер. Наушники могут напоминать пользователю о чем-нибудь на основе увиденного или помогать с навигацией. К примеру, система сможет ориентироваться на конкретный объект впереди и подсказывать, когда нужно вернуть.
Проект находится в стадии продвинутого тестирования. У прототипов уже почти финальный дизайн и набор возможностей.

Как выглядят новые AirPods

По внешнему виду наушники будут похожи на AirPods Pro 3. Главным заметным изменением станут более длинные ножки, необходимые для размещения камер.
Концепт наушников AirPods с камерами
Концепт наушников AirPods с камерами, Фото: L'Officiel Online
В отличие от Apple Vision Pro, новые AirPods не рассчитаны на управление жестами рук. Их основная роль — сбор визуального контекста для ИИ-функций.
