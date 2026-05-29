Новые AirPods получат встроенные камеры, но не для фото Сегодня 03:35 — Технологии&Авто

Apple вышла на поздний этап разработки новых AirPods со встроенными камерами. Наушники должны стать одним из первых носимых устройств компании, предназначенных для работы с функциями искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg

Как работать AirPods с камерами

Новые AirPods получат камеры в обоих наушниках — правом и левом. Они не предназначены для фото или видеосъемки, а должны работать как глаза для голосового ассистента Siri.

Камеры будут собирать визуальную информацию вокруг пользователя в низком разрешении. Благодаря этому, Siri сможет лучше понимать контекст и отвечать на запросы, связанные с тем, что видит пользователь.

Один из сценариев — вопрос о предметах перед пользователем. К примеру, человек может смотреть на продукты и спросить, что из них приготовить на ужин.

Также Apple работает над другими возможностями для ИИ-камер. Наушники могут напоминать пользователю о чем-нибудь на основе увиденного или помогать с навигацией. К примеру, система сможет ориентироваться на конкретный объект впереди и подсказывать, когда нужно вернуть.

Проект находится в стадии продвинутого тестирования. У прототипов уже почти финальный дизайн и набор возможностей.

Как выглядят новые AirPods

По внешнему виду наушники будут похожи на AirPods Pro 3. Главным заметным изменением станут более длинные ножки, необходимые для размещения камер.

Концепт наушников AirPods с камерами, Фото: L'Officiel Online

В отличие от Apple Vision Pro, новые AirPods не рассчитаны на управление жестами рук. Их основная роль — сбор визуального контекста для ИИ-функций.

