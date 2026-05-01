Vertu выпустила складной смартфон из кожи и золота (фото) 29.05.2026, 00:17 — Технологии&Авто

Новый смартфон от Vertu

Бренд Vertu, ставший в 2000-х годах символом ультрадорогих телефонов для элиты, вернулся с новым устройством в сегменте премиум. В этот раз компания делает ставку не только на дорогостоящие материалы, но и на искусственный интеллект, ориентированный на бизнес-пользователей.

Об этом пишет Android police

Новинка получила название Alphafold и сочетает складной формфактор, ручную отделку и AI-функции. Так Vertu пытается перезапустить свой имидж уже как производителя «умных люксовых» устройств.

Особенности: AI-ассистент для бизнеса

Главная идея Vertu Alphafold — не развлечения или камера, а персональный AI-помощник для руководителей и предпринимателей.

В центре системы — Hermes Agent, который работает как агентный искусственный интеллект. Он не только отвечает на запросы, но может выполнять задачи автономно.

В частности, AI способен:

анализировать бизнес-данные и продажи;

управлять рабочими процессами;

формировать расписания и планирование;

интегрироваться с Google-сервисами, соцсетями, Expedia, Booking.com и Amazon.

В то же время компания почти не раскрывает деталей безопасности. Известно лишь, что часть данных обрабатывается локально на устройстве, а в рискованных действиях требуется подтверждение пользователя.

Характеристики и аппаратная платформа

Vertu Alphafold получил типичный для современных складных смартфонов дизайн с двумя экранами.

Основные характеристики:

главный дисплей — 8,05 дюйма, 120 Гц, 2480×2200;

внешний дисплей — 6,53 дюйма, 2748×1172;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4);

аккумулятор — 6500 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки;

основная камера — 50 Мп + 50 Мп + 5 Мп.

Корпус частично украшен натуральной кожей, а шарнир выполнен из титана. По заявлению производителя, механизм рассчитан примерно на 650 тысяч складываний.

Как отмечают обозреватели, несмотря на флагманское железо, Vertu традиционно не гонится за максимальными техническими показателями — ключевым остается статус и материалы.

Дизайн и цена

Alphafold продолжает классическую философию Vertu — максимальная эксклюзивность и ручная работа.

Как пишет Wired, пользователям предлагают варианты отделки:

кожа теленка;

кожа аллигатора;

индивидуальные кастомные версии с драгоценными материалами.

В топовых модификациях используются 18-каратное золото и бриллианты.

Цена соответствует премиальному статусу:

$6 800 — базовая версия;

$8 800 — с кожей аллигатора;

$43 800 — кастомная версия с золотом и бриллиантами.

Продажи Vertu Alphafold стартуют 28 мая.

