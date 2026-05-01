Vertu выпустила складной смартфон из кожи и золота (фото) 29.05.2026, 00:17 — Технологии&Авто Новый смартфон от Vertu Бренд Vertu, ставший в 2000-х годах символом ультрадорогих телефонов для элиты, вернулся с новым устройством в сегменте премиум. В этот раз компания делает ставку не только на дорогостоящие материалы, но и на искусственный интеллект, ориентированный на бизнес-пользователей. Об этом пишет Android police. Новинка получила название Alphafold и сочетает складной формфактор, ручную отделку и AI-функции. Так Vertu пытается перезапустить свой имидж уже как производителя «умных люксовых» устройств. Особенности: AI-ассистент для бизнеса Главная идея Vertu Alphafold — не развлечения или камера, а персональный AI-помощник для руководителей и предпринимателей. В центре системы — Hermes Agent, который работает как агентный искусственный интеллект. Он не только отвечает на запросы, но может выполнять задачи автономно. В частности, AI способен: анализировать бизнес-данные и продажи; управлять рабочими процессами; формировать расписания и планирование; интегрироваться с Google-сервисами, соцсетями, Expedia, Booking.com и Amazon. В то же время компания почти не раскрывает деталей безопасности. Известно лишь, что часть данных обрабатывается локально на устройстве, а в рискованных действиях требуется подтверждение пользователя. Характеристики и аппаратная платформа Vertu Alphafold получил типичный для современных складных смартфонов дизайн с двумя экранами. Основные характеристики: главный дисплей — 8,05 дюйма, 120 Гц, 2480×2200; внешний дисплей — 6,53 дюйма, 2748×1172; процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Snapdragon 8 Gen 4); аккумулятор — 6500 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки; основная камера — 50 Мп + 50 Мп + 5 Мп. Корпус частично украшен натуральной кожей, а шарнир выполнен из титана. По заявлению производителя, механизм рассчитан примерно на 650 тысяч складываний. Как отмечают обозреватели, несмотря на флагманское железо, Vertu традиционно не гонится за максимальными техническими показателями — ключевым остается статус и материалы. Дизайн и цена Alphafold продолжает классическую философию Vertu — максимальная эксклюзивность и ручная работа. Как пишет Wired, пользователям предлагают варианты отделки: кожа теленка; кожа аллигатора; индивидуальные кастомные версии с драгоценными материалами. В топовых модификациях используются 18-каратное золото и бриллианты. Цена соответствует премиальному статусу: $6 800 — базовая версия; $8 800 — с кожей аллигатора; $43 800 — кастомная версия с золотом и бриллиантами. Продажи Vertu Alphafold стартуют 28 мая.