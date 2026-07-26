Лучшие Android-смартфоны на сегодняшний день: от бюджетных до топов Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Лучшие Android-смартфоны 2026 года: какой телефон стоит купить именно сейчас

Эксперты британского издания The Independent составили список из восьми лучших Android-смартфонов на данный момент. В него, как обычно, вошли представители разных ценовых сегментов.

По мнению авторов рейтинга, сегодня экосистема Android предлагает гораздо больший выбор, чем iPhone. Пользователи могут подобрать устройство под свои нужды: с самой лучшей камерой, максимальной автономностью, необычным дизайном или высокой ремонтопригодностью.

Лучший смартфон на Android — Google Pixel 10 Pro

Первое место занял Google Pixel 10 Pro. Обозреватели отмечают, что смартфон предлагает самую лучшую реализацию Android благодаря чистой оболочке без лишних приложений, глубокой настройке под себя и интеграции фирменного ИИ Gemini.

Google Pixel 10 Pro

Отдельной похвалы заслужила система камер. Алгоритмы вычислительной фотографии позволяют получать естественные оттенки кожи и качественные портретные снимки. Среди новых возможностей выделяется поддержка магнитных аксессуаров Pixelsnap.

Лучший бюджетный Android-смартфон — Honor Magic 8 Lite

Если главным критерием является автономность, а бюджет ограничен $350, эксперты рекомендуют обратить внимание на Honor Magic 8 Lite.

Honor Magic 8 Lite

Смартфон снабжен аккумулятором 7500 мАч, которого при умеренном использовании может хватить на 3 дня без подзарядки. Также устройство получило яркий 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей, удобный для просмотра видео и игр.

Но ради столь высокой автономности производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы: сверхширокоугольная камера на 5 мегапикселей и чипсет Snapdragon 6 Gen 4 уступают конкурентам в этом сегменте.

Лучший Android-камерофон — Oppo Find X9 Ultra

Лучшим смартфоном для мобильной фотографии стал Oppo Find X9 Ultra.

Модель получила феноменальный набор камер: основной модуль на 200 Мп, телефото на 200 Мп с 3-кратным зумом, перископический модуль на 50 Мп с 10-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп.

Oppo Find X9 Ultra

По словам авторов, качество снимков настолько высоко, что в большинстве случаев Find X9 Ultra способен заменить полноценную зеркальную камеру. Дополняет картину аккумулятор на 7050 мАч, что обеспечивает длительное время работы даже во время активной съемки.

Android-смартфон с лучшим экраном — Honor 600 Pro

В категории экранов победителем стал Honor 600 Pro. Главной особенностью устройства стал 6,57-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 8000 нит, превосходящий показатели 99% современных флагманов.

Благодаря этому смартфону комфортно пользоваться даже под ярким солнечным светом.

Honor 600 Pro

Также эксперты отметили основную камеру на 200 Мп, позволяющую кадрировать и приближать снимки без заметной потери качества.

Лучший Android-смартфон среднего класса — Galaxy S25 FE

Устройство работает на базе процессора Exynos 2400, обеспечивает плавную работу системы One UI и получит семь лет обновлений Android, что делает его выгодной покупкой на долгий срок.

Galaxy S25 FE

Кроме того, смартфон оснащен ярким 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, а по ощущениям от использования практически не уступает более дорогим моделям Galaxy.

Android-смартфон с лучшим дизайном — Nothing Phone (4a) Pro

Отдельно специалисты отметили Nothing Phone (4a) Pro, назвав его самым необычным Android-смартфоном на рынке.

Главной особенностью модели стала фирменная светодиодная система Glyph Matrix и компактная панель Glyph Bar, отображающая уведомления, время и другую информацию без необходимости постоянно включать экран.

Nothing Phone (4a) Pro

Кроме оригинального внешнего вида телефон получил телефото-камеру с 3,5-кратным оптическим зумом и фирменную оболочку Nothing без лишнего программного обеспечения.

Лучшая Android-раскладушка — Galaxy Z Flip 7

Журналисты высоко оценили увеличенный внешний дисплей диагональю 4,1 дюйма, позволяющий отвечать на сообщения, пользоваться навигацией и выполнять многие задачи без открытия устройства.

Galaxy Z Flip 7

Кроме того, благодаря своей конструкции смартфон удобно использовать для съемки селфи, а компактные размеры делают его значительно удобнее классических флагманов.

Самый надежный Android-смартфон — Fairphone 6

Его главная особенность — возможность самостоятельно заменить практически любой компонент: аккумулятор, камеру, экран и другие детали.

Fairphone 6

Смартфон также поддерживает модульные аксессуары и поставляется с пятилетней гарантией, а новые версии Android будут выходить даже после 2032 года.

Хотя по производительности модель уступает конкурентам в сегменте до 599 евро, эксперты считают ее лучшим выбором для тех, кто ценит экологичность, долговечность и возможность ремонта без обращения в сервисный центр.

УНІАН По материалам:

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