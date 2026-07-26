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Bugatti выпустила последний автомобиль с двигателем W16

Технологии&Авто
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Завершилась двадцатилетняя история одного из самых известных двигателей в мире современных гиперкаров
Завершилась двадцатилетняя история одного из самых известных двигателей в мире современных гиперкаров, Фото: Bugatti
Bugatti официально завершила серийное производство своего легендарного четырехтурбинного 8,0-литрового двигателя W16. Последним автомобилем, оставившим мастерскую бренда в Мольсгайме с этим силовым агрегатом, стал Bugatti W16 Mistral.
Об этом пишет «Корреспондент».
Впрочем, окончательно отказываться от W16 компания пока не собирается.
В прошлом году Bugatti запустила программу Programme Solitaire, позволяющую наиболее состоятельным клиентам заказывать уникальные или малосерийные автомобили на существующих платформах с использованием остатков двигателей W16 и Chiron.
В рамках этой программы уже созданы эксклюзивные модели Brouillard и Veyron FKP Hommage.
Несмотря на это, W16 Mistral стал финальной серийной моделью на платформе Chiron. Родстер дебютировал в августе 2022 года, а его производство было ограничено только 99 экземплярами.
Под капотом финального Mistral установлена ​​самая мощная версия 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающая 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Такой же агрегат использовался и в трековом гиперкаре Bugatti Bolide.
По материалам:
Корреспондент.net
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