Bugatti выпустила последний автомобиль с двигателем W16 26.07.2026, 00:19 — Технологии&Авто

Завершилась двадцатилетняя история одного из самых известных двигателей в мире современных гиперкаров, Фото: Bugatti

Bugatti официально завершила серийное производство своего легендарного четырехтурбинного 8,0-литрового двигателя W16. Последним автомобилем, оставившим мастерскую бренда в Мольсгайме с этим силовым агрегатом, стал Bugatti W16 Mistral.

Об этом пишет «Корреспондент».

Впрочем, окончательно отказываться от W16 компания пока не собирается.

В прошлом году Bugatti запустила программу Programme Solitaire, позволяющую наиболее состоятельным клиентам заказывать уникальные или малосерийные автомобили на существующих платформах с использованием остатков двигателей W16 и Chiron.

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В рамках этой программы уже созданы эксклюзивные модели Brouillard и Veyron FKP Hommage.

Несмотря на это, W16 Mistral стал финальной серийной моделью на платформе Chiron. Родстер дебютировал в августе 2022 года, а его производство было ограничено только 99 экземплярами.

Под капотом финального Mistral установлена ​​самая мощная версия 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающая 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Такой же агрегат использовался и в трековом гиперкаре Bugatti Bolide.

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