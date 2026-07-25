Range Rover представил первый электрический гран-турер GT (фото) Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

Range Rover GT

Range Rover представил новую модель GT, которая станет первым полностью электрическим гран-турером бренда. Автомобиль выйдет на дороги в 2027 году и станет пятой моделью в линейке Range Rover.

Об этом сообщает Autoblog.

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Range Rover GT построен на новой платформе JLR EMA и станет первой целиком электрической моделью бренда на этой архитектуре.

Автомобиль ориентирован преимущественно на движение по асфальтированным дорогам, но производитель заявляет, что он сохранит фирменные возможности Range Rover для сложных условий.

Модель станет наиболее приближенной к легковому автомобилю среди всей линейки бренда.

Range Rover GT

Камуфляж скрывает детали, но общий силуэт легко узнаваем. GT отказывается от традиционной квадратной формы Range Rover в пользу низкой крыши, кузова в стиле фастбэк и плавных аэродинамических линий.

Он больше похож на роскошный гран-турер, чем типичный SUV.

Передняя часть, однако, напоминает Tesla Model Y, хотя имеет более острые формы и лишена светодиодной полосы.

Range Rover GT

В салоне царит минимализм: почти все функции сосредоточены на большом центральном сенсорном экране, а перед водителем расположен тонкий цифровой дисплей.

Традиционные приборы остались в прошлом — так же, как у Tesla. В то же время салон выглядит просторным и светлым.

Салон Range Rover GT

Скрытый воздуховод проходит вдоль всей приборной панели, сохраняя чистый горизонтальный дизайн, характерный для Range Rover. Верхнюю часть панели обтянули тканым материалом, скрывающим динамики и придающим уют современному интерьеру.

Салон Range Rover GT

Мягкая кожа, металлические элементы, двухспицевой руль и скульптурная центральная консоль создают атмосферу, больше похожую на дорогую мебель, чем на обычный автомобиль.

Главная идея такого дизайна — уменьшить уровень шума и визуальный хаос, превратив GT в то, что Range Rover называет «спокойным пространством» для долгих путешествий.

Салон Range Rover GT

Сначала электромобиль, а затем другие версии

Range Rover пока не раскрывает свойства силовой установки, но понятно, что GT дебютирует как стопроцентно электрическая модель. Новая платформа EMA также разрешает создание гибридной версии в будущем.

Прототипы уже подмечали на дорогах в камуфляже, вдохновленном холмами вокруг Гейдона, где работает команда Range Rover.

Золотой цифровой узор на покрытии символизирует как местность, которую пересекали GT, так и технологии, скрытые внутри автомобиля.

Салон Range Rover GT

Управляющий директор Martin Limpert заявил, что целью было переосмыслить концепцию гран-турера в «изощренном, уникальном для Range Rover стиле», соединив легкость электромобильной динамики, комфорт на больших дистанциях и возможности, которые традиционные гран-туреры предложить не могут.

Салон Range Rover GT

Полные характеристики — мощность, емкость батареи и запас хода — Range Rover представит во время официальной премьеры GT в конце этого года. Ожидается, что автомобиль выйдет на дороги в 2027 году.

УНН По материалам:

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