В Китае представили технологию управления роботами силой мысли Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Китайская компания представила первый интерфейс "мозг-робот" для управления работами с помощью мыслей

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае китайская компания BrainCo представила новую разработку — платформу Brain-Controlled Robot AI Platform, позволяющую управлять роботами с помощью мыслей. Это первый в мире интерфейс, объединяющий технологию считывания мозговой активности и робототехнику.

Об этом пишет TechRadar со ссылкой на SCMP.

Как работает технология

Система работает на основе неинвазивных электроэнцефалографических гарнитур, считывающих нейронную активность оператора и превращающих полученные сигналы в команды для роботов.

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Такие гарнитуры базируются на огромных объемах тренировочных данных, связывающих определенную нейронную активность с конкретными командами, представляемыми в мозге. Алгоритмы искусственного интеллекта подбирают соответствующее действие для каждого мнения.

BrainCo отмечает, что технология может использоваться не только для управления роботами, но и для взаимодействия с другими устройствами, в частности роботизированными манипуляторами. Таким образом, можно, например, заставить роботизированную руку поднять чашку только мыслью.

Помимо непосредственного управления техникой широкое использование Brain Controlled Robot AI Platform позволит параллельно собирать новые высококачественные данные для обучения.

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Эти сведения будут применены для дальнейшего совершенствования базовых алгоритмов, что крайне важно, поскольку качественные тренировочные данные сейчас остаются одним из главных ограничений для развития индустрии.

Партнер и старший вице-президент BrainCo Никс Хэ отметил, что сфера физического искусственного интеллекта уже достигла значительного прогресса в том, что роботы могут делать самостоятельно, поэтому следующим решающим шагом будет понимание машинами людей, с которыми они работают.

Дальнейшее развитие и интеграция более умных моделей ИИ в системы робототехники обеспечат машинам более высокую гибкость, больше ловкость и возможность управления с помощью мыслей.

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