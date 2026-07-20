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Hyundai полностью выкупит Boston Dynamics перед запуском роботов Atlas на заводах

Технологии&Авто
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Hyundai Motor Group приобретет примерно 10% акций Boston Dynamics
Hyundai Motor Group приобретет примерно 10% акций Boston Dynamics
Hyundai Motor Group приобретет примерно 10% остающихся в SoftBank акций Boston Dynamics и сделает американского производителя роботов своей дочерней компанией. Финансовые условия сделки не раскрываются.
Об этом сообщает Reuters.
По данным южнокорейских медиа, пакет SoftBank может стоить около 500 млрд вон, или $335 млн. Такая цена соответствует оценке Boston Dynamics примерно в $3,4 млрд по текущему курсу.
Полный контроль даст Hyundai больше свободы при определении инвестиций, долгосрочной стратегии и возможном выходе Boston Dynamics на биржу. Компания также планирует шире использовать роботов в собственном производстве.

Роботы Atlas будут работать на заводе Hyundai в США

Гуманоиды Atlas начнут работать на заводе Hyundai в штате Джорджия в 2028 году. Сначала они будут сортировать и раскладывать автомобильные компоненты в нужной последовательности, а к 2030 году их планируют привлечь к сборке деталей и других более сложных производственных процессов.
Соглашение проходит одновременно с забастовкой работников Hyundai в Южной Корее. Профсоюз требует гарантий сохранения рабочих мест перед внедрением роботов и ИИ на конвейерах. Один из ее представителей обвинил Hyundai и Kia в намерениях постепенно заменять работников новыми технологиями.
Hyundai приобрела 80% Boston Dynamics у SoftBank в 2021 году. Вместе с долями связанных компаний и главы группы Чон Ий Сона автопроизводитель в настоящее время контролирует более 90% производителя роботов.
По материалам:
mezha.media
Роботы
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