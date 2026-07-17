ПАРТНЕРСКАЯ От долгого ввода реквизитов до нескольких секунд: что изменил àбанк для своих клиентов Сегодня 11:30 — Финтех и Карты

От долгого ввода реквизитов до нескольких секунд: что изменил àбанк для своих клиентов

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