Почему производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов Сегодня 18:22 — Финтех и Карты

Почему производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов

Когда-то пользователи могли через за секунд заменить аккумулятор в смартфоне, просто сняв заднюю крышку.

Однако производители постепенно отказались от съемных батарей из-за особенностей современного дизайна и новых требований к устройствам, пишет BGR

После продолжительного использования смартфона в течение дня обычно приходится заряжать устройство. Для этого можно использовать внешний аккумулятор или беспроводную зарядную станцию. Однако если пользователь находится вне дома, это часто единственный безопасный вариант, ведь общественные USB-порты для зарядки могут представлять риск.

Заменить аккумулятор в современном смартфоне так же просто, как в устройствах, работающих от обычных батареек AA, уже невозможно. Производители отказались от такой конструкции ради других возможностей.

Главной причиной отказа от съемных батарей стала их высокая стоимость в производстве. Пользователи хотели получать тонкие смартфоны из качественных материалов, современных функций и доступной цене. Однако сочетать все эти требования со съемным аккумулятором было сложно.

Когда производители начали устанавливать батареи внутри корпуса, они получили больше возможностей для создания более крепких устройств и добавления новых функций, в том числе камер высокого разрешения и беспроводной зарядки. Кроме того, отказ от съемных крышек и дополнительных соединений помог сделать смартфоны лучше защищенными от воды.

Преимущества встроенных аккумуляторов относятся не только к дизайну и новым функциям. Они также могут помочь в случае кражи смартфона. Ранее злоумышленники могли просто извлечь батарею и фактически лишить владельца возможности отслеживать устройство. В современных смартфонах это сделать гораздо сложнее.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.