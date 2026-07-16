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Почему производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов

Финтех и Карты
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Почему производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Почему производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Когда-то пользователи могли через за секунд заменить аккумулятор в смартфоне, просто сняв заднюю крышку.
Однако производители постепенно отказались от съемных батарей из-за особенностей современного дизайна и новых требований к устройствам, пишет BGR.
После продолжительного использования смартфона в течение дня обычно приходится заряжать устройство. Для этого можно использовать внешний аккумулятор или беспроводную зарядную станцию. Однако если пользователь находится вне дома, это часто единственный безопасный вариант, ведь общественные USB-порты для зарядки могут представлять риск.
Заменить аккумулятор в современном смартфоне так же просто, как в устройствах, работающих от обычных батареек AA, уже невозможно. Производители отказались от такой конструкции ради других возможностей.
Главной причиной отказа от съемных батарей стала их высокая стоимость в производстве. Пользователи хотели получать тонкие смартфоны из качественных материалов, современных функций и доступной цене. Однако сочетать все эти требования со съемным аккумулятором было сложно.
Когда производители начали устанавливать батареи внутри корпуса, они получили больше возможностей для создания более крепких устройств и добавления новых функций, в том числе камер высокого разрешения и беспроводной зарядки. Кроме того, отказ от съемных крышек и дополнительных соединений помог сделать смартфоны лучше защищенными от воды.
Преимущества встроенных аккумуляторов относятся не только к дизайну и новым функциям. Они также могут помочь в случае кражи смартфона. Ранее злоумышленники могли просто извлечь батарею и фактически лишить владельца возможности отслеживать устройство. В современных смартфонах это сделать гораздо сложнее.
По материалам:
Українські Новини
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