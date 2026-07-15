Как правильно уничтожить старую кредитку Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Как уничтожить старую кредитную карточку, источник фото: pexels.com

Представим ситуацию: несколько лет назад в одном из банков вы оформили кредитную карту. Карта долго пылилась в ящике вашего письменного стола, вы даже несколько раз ею воспользовались. А сегодня вы четко понимаете, что эта кредитка вам больше не нужна. Как правильно поступить с ней?

Finance.ua выяснил, какой должна быть последовательность действий при закрытии банковской кредитной карты.

Как правильно утилизировать старую кредитку

Прежде всего необходимо узнать, не остались ли вы должны банку. Даже если долг по карточному счету составляет всего несколько копеек, его нужно срочно погасить. Даже небольшой долг может привести к начислениям процентов, пени за просрочку, и тогда вам придется заплатить гораздо больше. Как только банк подтвердит нулевую задолженность по карте, ее следует заблокировать. Заблокированной картой никто не сможет воспользоваться. Это означает, что вам не угрожают дополнительные финансовые потери.

Как вариант можно (но не обязательно) вернуть в банк карту. В этом случае банк обязан выдать справку о том, что карта возвращена в банк.

После того как карта и счет к ней заблокированы, необходимо подать в банк заявление на закрытие карточного счета. Обычно банк самостоятельно составляет его клиенту, вам останется только подписать его. Лучше иметь копию этого заявления с отметкой банка.

Стандартная процедура закрытия счета длится 45 дней. На самом деле это требование международных платежных систем. Дело в том, что операции по счету карты могут совершаться с некоторым опозданием. Также они могут быть отменены.

Чтобы прошли все отложенные транзакции, счет карты можно закрыть только через 45 дней после того, как клиент подаст заявление.

Как правильно утилизировать старую кредитку, источник фото: pexels.com

Если счет закрыт, нужно потребовать в банке справку о закрытии карточного счета. Она будет подтверждением того, что вы банку ничего не должны. В этом случае через некоторое время банк не сможет требовать доплатить «внезапно вылезшую задолженность».

Получив справку о закрытии счета, вы можете выдохнуть. С банком вы попрощались. Теперь с картой можно делать что угодно. Самые осторожные режут ее ножницами на несколько частей; некоторые водители оставляют, чтобы использовать в качестве скребка для льда зимой (недолговечный, но порой очень удобный).

Известны случаи, когда старые ненужные карты продают коллекционерам. Оказывается, есть целое направление коллекционирования — «банкокартия».

Если же через некоторое время вы поймете, что иметь одну-две (а иногда — и гораздо больше) карты с кредитным лимитом — не так уж плохо, возникает вопрос, где сегодня открыть новую кредитную карту выгоднее всего.

Идти в тот же банк, где вы перед этим закрыли старую карту, совсем необязательно. На украинском банковском рынке есть достаточно интересные предложения. Мы подготовили для вас несколько интересных вариантов, достойных вашего внимания.

Пять вариантов, где лучше открыть «свежую» кредитку

Кредитная карта «Стартовая» Банк Альянс

В 2024 году на банковском рынке появилась кредитная карта «Стартовая», сочетающая сразу три существенных преимущества:

1). Льготный период до 92 дней, действующий не только при открытии карты (как у некоторых других банков), но и в последующие месяцы, что позволяет с большей легкостью оставаться в льготном периоде и не платить банку за пользование кредитным лимитом.

2). Кредитный лимит до 300 тыс. грн, что больше, чем у некоторых других банков;

3). Выплата кешбэка в размере 1% почти на все расходные операции с участием карты, включая пополнение мобильного телефона на сайте оператора. Карта открывается за несколько минут через мобильное приложение, то есть идти за ней в отделение не нужно. Если же понадобится пластик, банк бесплатно пришлет его на удобное отделение «Новой Почты».

Карта Gold от Банк Кредит Днепр

Главное достоинство кредитной карты Gold, которую предлагает Банк Кредит Днепр , — это огромный кредитный лимит — до 1 млн грн.

В прошлом году банк запустил программу начисления и выплаты кешбэка по операциям по карте: можно выбрать 4 из 8 категорий и получать по ним кешбэк до 5% (за кредитные деньги).

Карту легко пополнить как безналично (все зачисления — бесплатны), так и наличными в отделении банка.

Кредитная карта «ВсеМожу онлайн» ПУМБ

Кредитную карту, которую предлагает ПУМБ , можно оформить не только в Украине, но и за рубежом на иностранный телефонный номер. Карту легко открыть дистанционно через мобильное приложение. На все операции уходит не более 5 минут.

Среди преимуществ карты — возможность легко управлять предоставляемым кредитным лимитом, увеличивая или уменьшая его в зависимости от потребностей клиента.

Для клиентов, оформивших кредитную карту «ВсеМожу онлайн», доступна такая услуга, как «Платите частями» — рассрочка без первого платежа в день покупки (первый платеж — в течение месяца после осуществления покупки) и без переплат на максимальный срок до 24 месяцев. В Украине более 800 торговых сетей и магазинов поддерживают услугу «Платите частями» — как для офлайн, так и для онлайн-покупок.

Кредитная карта «GlobusPlus» Глобус Банк

По кредитной карте «GlobusPlus» Глобус Банк предлагает один из самых больших кешбэков на украинском банковском рынке — 2% на продукты и коммунальные платежи, 2,5% за кредитные деньги на аптеки, кафе и рестораны, одежду и обувь, а на проезд в общественном транспорте кешбэк вообще составляет 20%.

Карту легко пополнить наличными без комиссии через сеть терминалов City24 и Easypay или переводом с карты на карту.

За месяц с картой «GlobusPlus» можно заработать до 600 грн кешбэка, что больше, чем для большинства других кредитных карт, а с такими ставками кешбэка получить такую сумму вполне реально.

Кредитная карта «Smart» Юнекс Банк

Карта объединила в себе все основные достоинства бесплатной кредитной карты: пополнение без комиссии, льготный период до 62 дней и кешбэк практически на все траты. Причем кешбэк — без ограничения по сумме в течение месяца. В случае, если не получится погасить всю задолженность в льготном периоде, банк предлагает заплатить минимальный платеж в размере всего 3% от суммы задолженности плюс начисленные проценты.

Недостаток: банк крайне неохотно дает кредитный лимит тем, у кого нет официальных доходов.

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