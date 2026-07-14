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ПриватБанк работает над подтверждением операций без SIM-карты и мобильной связи

Финтех и Карты
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Сервисы пока недоступны для массового использования и находятся в стадии разработки.
Сервисы пока недоступны для массового использования и находятся в стадии разработки.
ПриватБанк разрабатывает решение, которое позволит осуществлять верификацию и подтверждение операций без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в интернет.
Об этом сообщила пресс-служба банка в ответе на информационный запрос dev.ua.
«Мы постепенно переходим на цифровые сервисы, работающие без SIM-карты или покрытия мобильных операторов — для доступа к банку достаточно любого подключения к сети (например, через Starlink или Wi-Fi)», — утверждают в ПриватБанке.
В финучреждении работает специальная рабочая группа, которая занимается адаптацией процессов к нуждам защитников и защитниц Украины.
Одним из приоритетных направлений ее работы является создание решений, позволяющих пользоваться банковскими услугами без использования мобильной связи.

Новые решения еще находятся в разработке

В ПриватБанке отметили, что такие сервисы пока недоступны для массового использования и находятся в стадии разработки.
«Наши ІТ-специалисты постоянно ищут другие безопасные методы подтверждения, работающие исключительно через Интернет. Мы обязательно сообщим о них после тестирования и внедрения», — сообщили в банке.
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В ПриватБанке назвали проект вопросом социальной ответственности

В финучреждении подчеркнули, что создание решений для подтверждения сделок исключительно через интернет требует значительных инвестиций в ІТ-инфраструктуру, архитектуру безопасности и подготовку специалистов.
В то же время в банке отметили, что для них это вопрос не финансовых расходов, а социальной ответственности.
«Мы готовы вкладывать ресурсы, чтобы гарантировать защитникам и защитницам комфорт и безопасность их денег», — заявили там.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений.
Новый сервис доступен для ФЛП 1-й, 2-й и 3-й групп.
Ключевая особенность решения — автоматическое формирование декларации. Система анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке, самостоятельно рассчитывает доход и заполняет необходимые поля документа.
По материалам:
dev.ua
ПриватБанкИнтернет-банкинг
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