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Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций почти на 200 млрд грн

Финтех и Карты
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Отдельным масштабным направлением стало противодействие использованию так называемых "дропов"
Отдельным масштабным направлением стало противодействие использованию так называемых "дропов"
По итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая сумма таких операций составила 194,2 млрд грн. Это более чем в два раза превышает показатель первого полугодия 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расхищение бюджета и коррупция

Одним из ключевых направлений работы стало выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с расхищением бюджетных средств и коррупционными правонарушениями. За шесть месяцев Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 269 соответствующих материалов, а общая сумма таких финансовых операций составила 47,7 млрд грн.
По итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.
По итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.
Значительно активизировалась и работа по налоговым уголовным правонарушениям. За первое полугодие подготовлено около полутысячи материалов, связанных с возможными схемами уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов. Общая сумма финансовых операций в этих материалах составляет 114,5 млрд гривен.

Использование «дропов»

Отдельным масштабным направлением стало противодействие использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи банковские счета могут использоваться для незаконных финансовых операций.
За полгода Госфинмониторинг исследовал более 24 тысяч счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении, а также идентифицировал более 12 тысяч человек с признаками деятельности «дропов». Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с такими схемами, превысила 18,5 млрд гривен.
Кроме того, в первом полугодии 2026 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 36 материалов, касающихся возможного финансирования терроризма, коллаборационистской деятельности, вооруженной агрессии рф против Украины, а также нарушения санкционного законодательства.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в большинстве случаев банк принимает решение по блокированию счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и финмониторинг банка являются разными вещами. «Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если мы видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. При наличии оснований блокируем расходные финансовые операции», — отмечал председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
Сразу после того, как стало известно, что счет заблокирован, человек должен сделать несколько шагов. Причем важно делать его в строгой последовательности. Подсказки, которые помогут снять арест — по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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