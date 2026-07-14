Госфинмониторинг выявил подозрительных финансовых операций почти на 200 млрд грн Сегодня 14:28 — Финтех и Карты

Отдельным масштабным направлением стало противодействие использованию так называемых "дропов"

По итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая сумма таких операций составила 194,2 млрд грн. Это более чем в два раза превышает показатель первого полугодия 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расхищение бюджета и коррупция

Одним из ключевых направлений работы стало выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с расхищением бюджетных средств и коррупционными правонарушениями. За шесть месяцев Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 269 соответствующих материалов, а общая сумма таких финансовых операций составила 47,7 млрд грн.

По итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.

Значительно активизировалась и работа по налоговым уголовным правонарушениям. За первое полугодие подготовлено около полутысячи материалов, связанных с возможными схемами уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов. Общая сумма финансовых операций в этих материалах составляет 114,5 млрд гривен.

Использование «дропов»

Отдельным масштабным направлением стало противодействие использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи банковские счета могут использоваться для незаконных финансовых операций.

За полгода Госфинмониторинг исследовал более 24 тысяч счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении, а также идентифицировал более 12 тысяч человек с признаками деятельности «дропов». Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с такими схемами, превысила 18,5 млрд гривен.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 36 материалов, касающихся возможного финансирования терроризма, коллаборационистской деятельности, вооруженной агрессии рф против Украины, а также нарушения санкционного законодательства.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в большинстве случаев банк принимает решение по блокированию счета клиента, поэтому обращаться необходимо именно в банк. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) и финмониторинг банка являются разными вещами. «Мы получаем информацию от банков, анализируем ее, работаем с реестрами и международными партнерами. Если мы видим признаки возможного преступления — передаем материалы правоохранительным органам. При наличии оснований блокируем расходные финансовые операции», — отмечал председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Сразу после того, как стало известно, что счет заблокирован, человек должен сделать несколько шагов. Причем важно делать его в строгой последовательности. Подсказки, которые помогут снять арест — по ссылке

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