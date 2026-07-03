Как правильно отвечать на запросы банка в ходе финмониторинга: советы Сегодня 17:03 — Финтех и Карты

Отказ банка от последующего обслуживания клиента является крайней мерой.

Запрос от банка в рамках финансового мониторинга может получить как бизнес, так и физическое лицо-предприниматель или обычное физическое лицо. От того, насколько полным, логичным и обоснованным будет ответ, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее сотрудничество с банком.

Практическими рекомендациями по прохождению процедур финансового мониторинга поделилось издание 7eminar.

Почему важно правильно реагировать на запрос банка

Запрос в рамках финансового мониторинга — не повод для паники, однако игнорировать его также не стоит.

Как отмечают эксперты, главная задача клиента — сохранить деловые отношения с банком. Сделать это гораздо проще на этапе дачи пояснений, чем после прекращения обслуживания пытаться открыть счет повторно или искать новый банк.

Финансовый мониторинг включает не только проверку источников происхождения средств и уплаты налогов. Банки также анализируют операции на предмет возможных нарушений финансового законодательства, в частности, нетипичных объемов наличных операций, рисков использования подставных лиц или других подозрительных действий.

Основные рекомендации для клиентов

1. Не игнорируйте запрос

Отсутствие ответа или затягивание сроков банк может расценить как нежелание сотрудничать или сокрытие информации.

2. Избегайте конфликтов

Процедуры финансового мониторинга обязательны для банков. Поэтому эмоциональные споры или попытки доказать свою правоту без предоставления документов обычно не дают результата.

3. Демонстрируйте готовность к сотрудничеству

Готовность сотрудничать, отвечать без лишних уклонений — это косвенный признак легальности вашей деятельности. Если у вашего банка есть возможность связаться непосредственно со специалистом финмониторинга — позвоните или напишите ему лично, прежде чем отправлять официальный ответ. Уточните подробности запроса, сроки, нюансы.

4. Отвечайте на все поставленные вопросы

Отписка или попытка «не заметить» часть вопроса вредит больше, чем помогает. Ответьте на каждый заданный вопрос, даже если придется раскрыть принцип формирования цен на ваши товары или услуги.

5. Проверьте документы перед отправкой

Перечитайте весь пакет документов, который готовите для банка. Грубые несогласованности — распространенная причина дополнительных подозрений.

Классический пример: договор датирован раньше, чем вы открыли банковский счет, реквизиты которого в этом договоре уже указаны. Банк видит такие вещи сразу, и объяснить это опиской удается не всегда.

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6. Не отвечайте банку так, как отвечаете налоговой

Фраза типа «мы находимся по юрадресу, наши КВЭДы отвечают, спасибо за внимание» не работает. Данные из Единого государственного реестра банка и так доступны. Банку интересна не формально-юридическая сторона, а реальное содержание вашей деятельности.

7. Описывайте деятельность как предприниматель, а не как юрист

Если спрашивают о характере деятельности — расскажите, чем реально занимается бизнес своими словами, а не цитатами из реестра.

8. Указывайте реальный адрес

Если спрашивают, где вы находитесь, следует назвать фактическое место: офис, склад, производственное помещение. Если договора аренды еще нет, вам следует написать правду: договор на стадии согласования, ориентировочно будет подписан тогда и тогда, и вы предоставите его банку после подписания.

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9. Делайте акцент на экономической сути операции

Банк не является налоговым органом. Даже если операция имеет формальные недостатки с точки зрения, скажем, Налогового кодекса, его интересует, понятна ли экономическая логика операции, а не бухгалтерская идеальность.

10. Если ответ готовит юрист или бухгалтер — проверьте, что он написан от первого лица

Если запрос вы получили как ФЛП или физическое лицо, формулировки должны быть «я, физическое лицо-предприниматель…», «я, клиент…», а не безличные юридические конструкции.

11. Не отрицайте очевидную информацию

Банк, как правило, и так понимает типологию вашей операции, так что придумывать нет смысла. Например, если на счет поступил платеж с назначением «за товар», не стоит писать банку, что это была денежная помощь от родственников или знакомых.

12. Различайте, что именно от вас просят

Если банк просит объяснить происхождение средств, то подтверждайте легальность заработка. Если вопрос о целевом назначении снятия наличных или перевода на личную карту — обосновывайте именно потребность и цель использования средств. Это разные по содержанию объяснения, и путать их не стоит.

13. Готовьте документы «по существу», а не общие фразы

Формулировка типа «деньги нужны на жизнь» воспринимается банком плохо. Если расходы связаны с бизнесом, то следует подготовить накладные, чеки, договоры с контрагентами. Некоторые банки вообще не принимают договоры займа или безвозвратной финпомощи как подтверждение.

14. Признавайте ошибки

Если предпринимательская выручка случайно прошла через личный счет, признайте это и исправляйте на будущее. Отговорка «я получаю деньги на личную карту, но записываю их в книгу доходов» не пройдет. Лучше честно объяснить, от кого и за что поступили средства, сообщить о намерении подать годовую декларацию физлица и уплатить налоги, а также отметить, что в дальнейшем личный счет для бизнеса не будет использоваться.

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15. Оценивайте перспективы диалога с банком

Если после каждого ответа банк направляет новые запросы, а список требований постоянно расширяется, это может свидетельствовать о высоком уровне риска со стороны учреждения.

Если видите, что ваши объяснения только усложняют ситуацию — дальше тягаться со специалистом банка нет смысла. Альтернатива: перевести часть средств на счет в другом банке (та самая операция там может оказаться абсолютно стандартной), а в отдельных случаях придется вообще закрыть счет.

16. Собирайте все возможные подтверждения законного происхождения денег

Даже те, что кажутся неочевидными. Продавали квартиру пять лет назад? Разместите копию договора. Есть депозит или счет в другом банке? Подключите выписку. Работаете или работали официально? Возьмите справку о доходах из налоговой. Банк может также учесть доходы близких родственников и членов семьи. Но самое важное подтверждение — ваши регулярные налоговые декларации.

17. При необходимости подавайте официальную жалобу

Если заметили, что банк злоупотребляет и у вас есть время (от 30 дней), и вы готовы ждать, пока ситуация разрешается, обратитесь в банк с письменной жалобой. В нем следует отметить, что вашим следующим шагом будет обращение в Национальный банк Украины и судебный иск. Вы можете потребовать возобновления деловых отношений, объяснений по поводу оснований блокирования средств или отказа от обслуживания, а также немедленного возврата средств. Судебная практика по таким делам в основном на стороне клиента.

Что означает прекращение деловых отношений с банком

Отказ банка от последующего обслуживания клиента является крайней мерой. Как правило, такое решение принимается после присвоения клиенту статуса неприемлемого риска.

В случае прекращения деловых отношений клиенту следует обязательно позаботиться о возврате оставшихся на счетах средств. Для физических лиц обычно достаточно предоставить реквизиты другого счета или платежной карты для перевода остатка средств. Юридические лица могут перевести средства на счет в другом банке, а при его отсутствии получить их через кассу банковского учреждения.

7eminar По материалам:

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