Кого коснутся новые правила финмониторинга для ФЛП: банкир раскрывает детали законопроекта Сегодня 11:20

Новые лимиты для ФЛП

Вы уже неоднократно сталкивались с пугающими новостями о том, что банки подписали Меморандум, который ограничит финансовые операции ФЛПов. Однако документ не изменяет законодательство о финансовом мониторинге, а лишь устанавливает общие подходы банков к оценке рисковых операций.

Какие изменения ждут ФЛПов

Эксперт подчеркнул, обновленный Меморандум, который банковское сообщество подписало 14 мая 2026 года, не создает новых законодательных правил и не изменяет сам закон о финансовом мониторинге.

Его задача — согласовать совместные практики банков в работе с рисковыми операциями и противодействовать схемам, когда счета используются не для реального бизнеса, а для транзита средств, мошенничества или теневых операций.

Особое внимание в обновленном документе уделяется вновь созданным ФЛПам, предпринимателям, длительно не работавшим, а затем неожиданно возобновившим деятельность, а также юридическим лицам с признаками так называемых компаний-оболочек.

При этом сам факт открытия нового ФЛП не означает, что предприниматель автоматически считается рисковым.

Дополнительные проверки могут возникать только тогда, когда объемы операций не соответствуют заявленному виду деятельности или их экономическое происхождение невозможно объяснить.

По обновленному Меморандуму, для новых и неактивных ФЛП повышенного уровня риска предусмотрены поэтапные лимиты на переводы в пределах Украины. Изменения начнут действовать ориентировочно с 14 августа 2026:

для ФЛП первой группы может применяться лимит до 600 тыс. грн в месяц,

для ФЛП второй и третьей групп — до 3 млн грн в месяц

Ориентировочно с 14 ноября эти лимиты могут быть снижены до 400 тыс. грн. и 1 млн. грн. соответственно.

Кого не коснутся новые ограничения

В самом Меморандуме указано, что эти ограничения не распространяются на клиентов, которые ведут прозрачную деятельность, своевременно уплачивают налоги, официально трудоустраивают работников и могут подтвердить экономическую обоснованность своих операций.

Поэтому основной совет для ФЛП очень прост: счет должен использоваться в соответствии с реальной хозяйственной деятельностью.

Мамедов также рекомендует предпринимателям хранить документы по операциям и своевременно предоставлять их банку при необходимости. Это, по его словам, поможет избежать проблем банковского обслуживания.

Детальнее о новых правилах финансового мониторинга эксперт рассказал на нашем YouTube-канале:

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