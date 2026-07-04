Кто в Украине быстрее всего накопит на квартиру, а кому придется работать до 25 лет Сегодня 10:16 — Недвижимость

Названы профессии, представители которых быстрее всего могут накопить на квартиру в Украине.

Меньше всего времени на накопление средств для покупки однокомнатной квартиры стоимостью $50 тыс. нужно представителям отдельных рабочих профессий — около двух лет. Работникам с более низкими зарплатами придется откладывать средства до 25 лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX.

Кто быстрее всего может накопить на собственное жилье

Меньше всего времени на покупку однокомнатной квартиры стоимостью $50 тыс. понадобится штукатурам. При медианной зарплате 70 тыс. грн. в месяц они могут накопить необходимую сумму примерно за 2,6 года.

Почти так же быстро достигнут этой цели фасадщики и каменщики. При среднем доходе 65 тыс. грн им понадобится около 2,8 лет.

Приблизительно три года нужно плиточникам, дальнобойщикам и рихтовщикам, медианная зарплата которых составляет 60 тыс. грн в месяц.

Строители и прорабы с зарплатой около 50 тыс. грн смогут добиться этой цели ориентировочно за 3,6 года.

Монтажникам, машинистам экскаватора, автоэлектрикам и автомалярам придется копить около четырех лет с медианной зарплатой 45 тыс. грн.

Сантехникам для покупки однокомнатной квартиры понадобится около 4,3 лет при медианной зарплате 42,5 тыс. грн в месяц.

Водители, автослесари, механики, маляры и стоматологи смогут накопить на жилье примерно за 4,6 года, а таксистам и сварщикам для этого понадобится около 4,8 года.

К профессиям, представители которых могут накопить на однокомнатную квартиру за 5−6 лет, относятся:

тракторист — 5 лет (медианная зарплата 36,5 тыс. грн);

шиномонтажник — 5,2 года (35 тыс. грн);

электрик — 5,2 года (35 тыс. грн);

торговый представитель — 5,2 года (35 тыс. грн);

курьер — 5,2 года (35 тыс. грн);

мастер по ремонту — 5,2 года (35 тыс. грн);

конструктор — 5,4 года (33,75 тыс. грн);

оператор ЧПУ — 5,6 года (32,5 тыс. грн);

работник пилорамы — 5,6 года (32,5 тыс. грн);

сборщик мебели — 5,6 года (32,5 тыс. грн);

сборщик — 5,8 года (31,5 тыс. грн);

токарь — 5,8 года (31,5 тыс. грн).

По словам руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной, высокие зарплаты в строительной и рабочей сферах объясняются дефицитом кадров и стабильным спросом на квалифицированных специалистов.

«Наше исследование показывает, что штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники и другие квалифицированные специалисты могут накопить на собственное жилье быстрее, чем можно было бы предположить. Это еще раз подтверждает, что рабочие профессии сегодня могут обеспечивать не только стабильную занятость, но и конкурентный уровень заработной платы», — отмечает эксперт.

Кому придется накапливать дольше всех

Домработницам, медсестрам, промоутерам и аниматорам понадобится около 10,4 лет при медианной зарплате 17,5 тыс. грн в месяц, чтобы накопить на однокомнатную квартиру.

Посудомойщицы смогут приобрести жилье ориентировочно через 11 лет (16,6 тыс. грн), сиделки — через 11,6 года (15,75 тыс. грн), уборщицы — почти через 13 лет (14 тыс. грн), а дворники — примерно через 15 лет (12 тыс. грн).

Дольше всего накапливать придется сторожам. При медианной зарплате 7,25 тыс. грн. в месяц им понадобится около 25 лет, чтобы собрать средства на однокомнатную квартиру стоимостью $50 тыс.

Рейтинг самых дорогих городов Европы по доступности жилья

Finance.ua уже писал , что дольше всего на собственное жилье нужно собирать жителям столицы Чехии. В Праге работнику со средним доходом придется откладывать всю свою зарплату почти 16 лет, чтобы купить квартиру.

В ТОП-6 городов Европы, где на квартиру площадью 70 кв. м. надо работать дольше всего, вошли:

Прага (Чехия) — 15,9 годовой зарплаты; Братислава (Словакия) — 13,9; Мюнхен (Германия) — 10,9; Варшава (Польша) — 9,2; Берлин (Германия) — 8,4; Вена (Австрия) — 8,1.

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