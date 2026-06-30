Зарегистрировать право собственности на жилье: что делать, если вы за границей Сегодня 17:00 — Недвижимость

Зарегистрировать право собственности на жилье: что делать, если вы за границей

Украинцы, живущие за границей, могут дистанционно зарегистрировать право собственности на недвижимость через портал «Дія», не приезжая в Украину.

Услуга особенно актуальна для владельцев жилья, оформленного до 2013 года, пишет czechia-online.cz.

Обязательно ли это

Повторная регистрация прав, возникших до 2013 года, не является обязательной. Бумажные документы остаются действующими, а право собственности не теряется.

Но в условиях войны внесение данных в государственный реестр значительно повышает защиту имущества. Если документы или архивы БТИ будут повреждены или уничтожены, подтвердить право собственности благодаря электронной записи будет проще.

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Кроме того, регистрация:

помогает уберечь имущество от незаконных регистрационных действий;

упрощает подтверждение права собственности в случае судебных споров;

позволяет отслеживать регистрационные действия по недвижимости;

является необходимым условием для получения компенсации по программе «єВідновлення» в случае повреждения или уничтожения жилья.

Регистрация права собственности через «Дію»

Онлайн-сервис предназначен прежде всего для владельцев недвижимости, право на которую возникло до 1 января 2013 года, то есть до запуска Государственного реестра вещных прав.

После внесения данных информация о владельце или совладельцах будет храниться в электронном реестре даже при потере бумажных документов.

Где доступна

Дистанционная регистрация доступна для объектов в большинстве регионов Украины, в частности в Киеве и еще 22 областях.

В то же время, для жилья на временно оккупированных территориях, в Донецкой и Луганской областях, а также вблизи линии фронта онлайн-услуга не работает. В таких случаях необходимо лично обратиться в любой ЦПАУ в Украине.

Что нужно

Для оформления понадобятся:

квалифицированная электронная подпись (КЭП) или «Дія.Підпис»;

авторизация на портале «Дія» через КЭП, «Дія.Підпис» или BankID;

документы, подтверждающие право собственности;

технический паспорт на объект недвижимости.

После авторизации нужно выбрать услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество,

заполнить заявление,

скачать скан-копии документов и подписать их электронной подписью.

Сроки

Рассмотрение заявления занимает от 5 до 35 рабочих дней, после чего результат поступает на электронную почту, а подтверждение можно скачать через портал Дія.

Раньше мы писали , как действовать, если архив БТИ уничтожен или находится во временной оккупации

Если право собственности до 2013 г. было зафиксировано только на бумагах БТИ, а сам архив уничтожен или находится на оккупированной территории, подтвердить право собственности можно через суд.

Решение суда в таком случае станет основанием для внесения данных в реестр.

В Минюсте советуют не откладывать внесение данных в Государственный реестр прав, особенно, если право собственности оформлено до 2013 года. Услуга бесплатная.

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