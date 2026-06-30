Зарегистрировать право собственности на жилье: что делать, если вы за границей

Повторная регистрация прав, возникших до 2013 года, не является обязательной. Бумажные документы остаются действующими, а право собственности не теряется.
Но в условиях войны внесение данных в государственный реестр значительно повышает защиту имущества. Если документы или архивы БТИ будут повреждены или уничтожены, подтвердить право собственности благодаря электронной записи будет проще.
помогает уберечь имущество от незаконных регистрационных действий;
упрощает подтверждение права собственности в случае судебных споров;
позволяет отслеживать регистрационные действия по недвижимости;
является необходимым условием для получения компенсации по программе «єВідновлення» в случае повреждения или уничтожения жилья.
Регистрация права собственности через «Дію»
Онлайн-сервис предназначен прежде всего для владельцев недвижимости, право на которую возникло до 1 января 2013 года, то есть до запуска Государственного реестра вещных прав.
После внесения данных информация о владельце или совладельцах будет храниться в электронном реестре даже при потере бумажных документов.
Где доступна
Дистанционная регистрация доступна для объектов в большинстве регионов Украины, в частности в Киеве и еще 22 областях.
В то же время, для жилья на временно оккупированных территориях, в Донецкой и Луганской областях, а также вблизи линии фронта онлайн-услуга не работает. В таких случаях необходимо лично обратиться в любой ЦПАУ в Украине.
Что нужно
Для оформления понадобятся:
квалифицированная электронная подпись (КЭП) или «Дія.Підпис»;
авторизация на портале «Дія» через КЭП, «Дія.Підпис» или BankID;
документы, подтверждающие право собственности;
технический паспорт на объект недвижимости.
После авторизации нужно выбрать услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество,
заполнить заявление,
скачать скан-копии документов и подписать их электронной подписью.
Сроки
Рассмотрение заявления занимает от 5 до 35 рабочих дней, после чего результат поступает на электронную почту, а подтверждение можно скачать через портал Дія.