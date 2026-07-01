Покупка квартиры: кто может не платить 1% стоимости

Если квартира стоит 50 тысяч долларов, покупателю придется уплатить еще 500 долларов в гривневом эквиваленте. Этот платеж обычно готовится к встрече с нотариусом или уплачивается в день сделки, а квитанцию передают вместе с другими документами.
Кому можно не платить
Не каждый покупатель должен платить 1% в Пенсионный фонд. Чаще это касается тех, кто покупает жилье впервые и может подтвердить, что раньше не имел в собственности квартиры или дома.
Если человек хочет не платить сбор, он должен показать документы, подтверждающие это право. Иначе при оформлении попросят квитанцию об оплате.
После проверки Пенсионный фонд решает, возвращать ли средства. Если покупателю откажут, он может предоставить дополнительные документы или обжаловать решение. Квитанцию и документы после сделки лучше сберечь.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы, живущие за границей, могут дистанционно зарегистрировать право собственности на недвижимость через портал «Дія», не приезжая в Украину. Услуга особенно актуальна для владельцев жилья, оформленного до 2013 года.
Повторная регистрация прав, возникших до 2013 года, не является обязательной. Бумажные документы по-прежнему остаются в силе, а право собственности не теряется.