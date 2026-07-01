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Покупка квартиры: кто может не платить 1% стоимости

Недвижимость
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Покупка квартиры: кто может не платить 1% стоимости
Покупка квартиры: кто может не платить 1% стоимости
При покупке квартиры часто появляются расходы, о которых покупатели узнают уже на этапе оформления документов.
Так, один из таких платежей может стать неприятным сюрпризом, но в отдельных случаях его можно не платить или даже вернуть.
Пенсионный сбор платит покупатель, а сумма сбора — 1% стоимости жилья, указанной в договоре купли-продажи, пишет 24 Канал.
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Пример

Если квартира стоит 50 тысяч долларов, покупателю придется уплатить еще 500 долларов в гривневом эквиваленте. Этот платеж обычно готовится к встрече с нотариусом или уплачивается в день сделки, а квитанцию ​​передают вместе с другими документами.

Кому можно не платить

Не каждый покупатель должен платить 1% в Пенсионный фонд. Чаще это касается тех, кто покупает жилье впервые и может подтвердить, что раньше не имел в собственности квартиры или дома.
Если человек хочет не платить сбор, он должен показать документы, подтверждающие это право. Иначе при оформлении попросят квитанцию ​​об оплате.
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От сбора также освобождают людей, официально находящихся в очереди на получение жилья от государства.
Не платят его и юридические лица, если покупают недвижимость на бюджетные средства.
Нотариус не удостоверит договор купли-продажи без квитанции об уплате сбора или документов, подтверждающих право не платить 1%. Без этого покупатель не сможет завершить оформление жилья на себя.
Поэтому часть людей сначала платит сбор, даже если имеет основания не делать этого. Так они не срывают сделку, а уже после покупки пытаются вернуть деньги.

Как вернуть 1% после покупки жилья

Если покупатель имел право не платить пенсионный сбор, но все равно уплатил его во время сделки, деньги можно вернуть.
Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К ней добавляется квитанция об оплате и документы, подтверждающие право на освобождение от сбора.
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После проверки Пенсионный фонд решает, возвращать ли средства. Если покупателю откажут, он может предоставить дополнительные документы или обжаловать решение. Квитанцию ​​и документы после сделки лучше сберечь.
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Ранее Finance.ua писал, что украинцы, живущие за границей, могут дистанционно зарегистрировать право собственности на недвижимость через портал «Дія», не приезжая в Украину. Услуга особенно актуальна для владельцев жилья, оформленного до 2013 года.
Повторная регистрация прав, возникших до 2013 года, не является обязательной. Бумажные документы по-прежнему остаются в силе, а право собственности не теряется.
По материалам:
Finance.ua
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