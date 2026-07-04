Как покупателям принять квартиру после застройщика в 2026 году Сегодня 21:11 — Недвижимость

Ключ от новой квартиры, Фото: magnific

Получение ключей от новой квартиры — это начало сложного юридического марафона, особенно для тех, кто покупал не квадратные метры, а право требования к застройщику. Для большинства украинцев покупка квартиры в новостройке происходит не через прямой договор купли-продажи недвижимости, а через сложные инвестиционные механизмы, такие как фонды финансирования строительства, покупка имущественных прав или договоры купли-продажи права требования. Юридически покупатель покупает право ожидания объекта в будущем.

Коллеги из «Судебно-юридической газеты» рассказывают , как правильно зайти в пустую квартиру, зафиксировать недостатки и превратить договор об инвестировании в реальную выписку из реестра прав собственности.

Правопреемство

При использовании договора купли-продажи права требования или замены стороны в инвестиционном договоре, важно надлежащее уведомление застройщика.

Согласно ст. 512−519 ГКУ, происходит уступка права требования. Большинство инвестиционных договоров содержат запрет на уступку прав без письменного согласия застройщика. Если такого согласия нет, застройщик может законно отказаться выдавать вам документы для регистрации собственности.

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Самый безопасный — трехсторонний договор (застройщик — старый инвестор — новый инвестор), где девелопер подтверждает статус покупателя как нового легитимного претендента на квартиру.

Важно: Обязательно получите от застройщика справку о полной оплате стоимости объекта по первоначальному договору во избежание долгов предыдущего владельца.

Физическое принятие

Осмотр объекта не следует производить только с паспортом. Рекомендуется иметь при себе:

инвестиционный (или предварительный договор купли-продажи имущественных прав);

приложения со спецификацией отделки (перечень обязательных работ и материалов);

план квартиры с техническими характеристиками;

рулетку, уровень или лазерный дальномер, тестер напряжения (при возможности).

Это позволяет соотнести фактическое состояние объекта с договорными обязательствами застройщика.

Прием квартиры является фактическим подтверждением надлежащего выполнения обязательства стороной застройщика в соответствии с общими принципами Гражданского кодекса Украины относительно надлежащего выполнения договоров.

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Во время осмотра следует фиксировать наличие трещин, отклонение стен или пола от вертикали/горизонтали, качество стяжки, герметичность окон и дверных конструкций, работу фурнитуры, отсутствие перекосов.

Обязательно нужно проверить инженерные сети, а именно стояки водоснабжения и канализации на отсутствие протечек, электрощиток на наличие автоматов и подключение линий, вентиляционные каналы на тягу. А также цельность пломб на счетчиках, наличие паспортов счетчиков, первоначальные показатели.

Фиксация недостатков

Все выявленные несоответствия должны быть зафиксированы в письменном виде в дефектном акте или акте замечаний.

Критически важно описывать недостаток максимально конкретно, избегая размытых формулировок о плохих окнах, а акцентировать внимание на проблеме, например «…поврежден уплотнитель в правом окне комнаты…».

При подписании дефектного акта и осмотре жилья в новостройке важно четко соблюдать алгоритм фиксации недостатков.

Чтобы заставить застройщика исправить брак за свой счет, инвестор имеет право:

проводить детальную фото- и видеофиксацию всех выявленных дефектов (трещин, кривизны стен, проблем с вентиляцией или окнами) для формирования доказательной базы;

Требовать личной подписи уполномоченного представителя застройщика на акте осмотра, что юридически подтверждает признание строительной компанией имеющихся дефектов;

Оставлять за собой право повторного осмотра помещения после официального уведомления застройщика о полном устранении зафиксированных недостатков.

Важно: если выявлены недостатки — не следует подписывать основной акт приемки-передачи с формулировкой «претензий не имею». Покупатель имеет право составить претензию/дефектный акт с требованием устранения брака в конкретный срок (на основании ст. 610−622 ГКУ). Застройщик обязан безвозмездно устранить недостатки или компенсировать затраты на их устранение.

Оформление права собственности: от бумаг до реестра

Конечной целью процедуры является внесение записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРВП). Именно с момента государственной регистрации возникает полноценное право собственности на объект недвижимости.

Для проведения регистрационного действия необходимо подготовить базовый пакет документов:

Инвестиционный договор и все договоры уступки права требования (при наличии) — для подтверждения непрерывности правовой цепи от первоначального инвестора к приобретателю;

Акт приемки-передачи квартиры, подписанный сторонами, как правило, после устранения выявленных недостатков или с соответствующими оговорками;

Документ, подтверждающий право приобретения в собственность, в частности, справка от застройщика или первичного заказчика строительства — применяется преимущественно для объектов, реализуемых по предыдущим моделям инвестирования;

Технический паспорт на объект недвижимости, изготовленный предприятием, имеющим соответствующую аккредитацию, а именно БТИ или сертифицированный исполнитель;

Документ о вводе объекта в эксплуатацию и подтверждение присвоения почтового адреса.

При необходимости могут дополнительно требоваться идентификационные документы приобретателя и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Предоставление документов государственному регистратору или нотариусу

Государственная регистрация права собственности осуществляется через государственного регистратора, ЦПАУ или исполнительные органы местного самоуправления или через нотариуса, выполняющего функции государственного регистратора.

Срок рассмотрения заявления обычно составляет до 5 рабочих дней, однако может меняться в зависимости от оснований регистрации и загруженности регистратора.

По результатам рассмотрения заявитель получает выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который подтверждает возникновение права собственности и является основным правоустанавливающим документом в современной системе регистрации.

Важно: подписание акта приемки-передачи и государственная регистрация права собственности являются разными юридическими этапами: первый фиксирует фактическую передачу объекта, второй порождает право собственности как вещное право.

Коммунальный старт

После фактического получения ключей от квартиры покупатель приобретает статус потребителя жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель обязан заключить договоры с исполнителями коммунальных услуг или выбрать модель договорных отношений, определенную для дома.

На этом этапе необходимо заключить договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом с управляющим, управляющей компанией или ОСМД.

Важный практический аспект — момент возникновения долга по оплате услуг по управлению домом. Согласно законодательной логике, оплата должна быть привязана к фактическому предоставлению услуг, однако на практике застройщики или первичные управляющие часто устанавливают начало начислений с момента ввода в эксплуатацию дома.

В таком случае целесообразно проверить условия договора о дате начала начислений, требовать обоснования расходов за период до фактического заселения, зафиксировать момент фактической передачи дома в управление.

Открытие лицевых счетов на энергоносители

Процесс подключения электроэнергии обычно состоит из двух этапов, а именно по заключению договора с оператором системы распределения (ОСР) и заключению договора с поставщиком электроэнергии.

После оформления индивидуального договора потребитель переходит на тариф для бытовых потребителей, что существенно ниже строительного тарифа, который применяется к объекту до момента индивидуализации учета.

Водоснабжение и теплоснабжение для каждого вида услуг требует заявления о заключении индивидуальных договоров с соответствующими исполнителями услуг, акта опломбирования счетчиков и фиксации начальных показателей приборов учета.

Важно: фиксация показателей необходима во избежание начислений за так называемые строительные потери или потребление, что могло произойти до момента передачи квартиры конечному владельцу.

Когда что-то пошло не так: анализ судебной практики

В практике нередко возникают ситуации, когда после ввода дома в эксплуатацию застройщик или связанная с ним управляющая структура отказывается выдавать акт приемки-передачи, справки или другие документы, необходимые для государственной регистрации права собственности.

Причины таких отказов могут быть разными: внутренние корпоративные конфликты, споры с генподрядчиком или неурегулированные взаимоотношения с другими инвесторами.

В правоприменительной практике сформирован подход, согласно которому при определенных условиях имущественные права инвестора могут быть защищены непосредственно в судебном порядке.

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Так, в правовых выводах Большой Палаты Верховного Суда по делу № 344/16879/15-ц указано, что при полной оплате стоимости объекта по договору по имущественным правам и при вводе объекта строительства в эксплуатацию, имущественное право инвестора фактически приобретает признаки завершенного вещного интереса, который может быть трансформирован в право.

В случае если застройщик или другое уполномоченное лицо уклоняется от выдачи документов, необходимых для государственной регистрации, эффективным способом судебной защиты является иск о признании права собственности на основании статьи 392 Гражданского кодекса Украины.

Такое судебное решение:

заменяет собой отсутствующие правоустанавливающие документы;

является самостоятельным и достаточным основанием для государственной регистрации права собственности в ГРВП;

не требует дополнительного участия застройщика в процедуре регистрации.

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