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В каких областях сложнее всего купить или арендовать однокомнатную квартиру

Недвижимость
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Запорожская область стала лидером по спросу на аренду жилья
Запорожская область стала лидером по спросу на аренду жилья
На рынке покупки однокомнатных квартир высокая конкуренция за жилье зафиксирована в Черкасской области — в среднем 13 откликов на одно объявление. На рынке аренды лидером стала Запорожская область, где одно объявление в среднем получало 35 откликов.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Где самый высокий спрос на покупку жилья

Наибольшее количество откликов на одно объявление о продаже однокомнатной квартиры зафиксировано в Черкасской области — в среднем 13 откликов.
К регионам, где объявления о продаже жилья также получают больше всего откликов от потенциальных покупателей, относятся:
  • Кировоградская область — около 11 откликов на объявление;
  • Волынская область — 9 откликов;
  • Черновицкая область — около 9 откликов;
  • Запорожская область — около 8 откликов.
Высокий спрос на количество доступных предложений наблюдается также в Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской областях и Киеве, где на 1 объявление в среднем приходится около 6 откликов.
Инфографика создана с помощью AI
Инфографика создана с помощью AI

Регионы с высокой конкуренцией за аренду

На рынке аренды однокомнатных квартир наибольшее количество откликов на одно объявление зафиксировано в Запорожской области, где одно объявление в среднем получает 35 откликов.
К областям с высокой конкуренцией за аренду 1-комнатной квартиры также относятся:
  • Кировоградская область — около 29 откликов на объявление;
  • Харьковская область — около 28;
  • Черкасская область — около 26
  • Сумская область — 25.
Высокий спрос на аренду 1-комнатной квартиры в Житомирской, Полтавской, Черновицкой, Николаевской и Закарпатской областях, где каждое предложение собирает от 18 до 21 откликов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что за последние пять лет цены на квартиры площадью 20−30 кв. м существенно выросли как в сегменте аренды, так и в покупке. В то же время динамика спроса оказалась разной. По сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв. м выросла во всех областных центрах. Наиболее заметное удорожание зафиксировано на западе Украины. В сегменте покупки квартир площадью 20−30 кв. м также наблюдается значительное удорожание, особенно в западных областях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьРынок недвижимостиПокупка квартирыАренда жилья
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