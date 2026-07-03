Цены на жилье и аренду в ЕС продолжают расти: где падают (инфографика)

В период с 2025 по первый квартал 2026 года цены на жилье в ЕС выросли на 2,9%, а арендная плата — на 1,8%., пишет Евростат.
Что касается национальных данных, то при сравнении первого квартала 2026 года со среднегодовым показателем 2025 года цены на жилье выросли больше, чем арендная плата, в 19 странах ЕС с имеющимися данными.
Наибольший рост
За этот период наибольший рост цен на жилье зафиксирован:
в Португалии (+10,3%),
Болгарии (+9,4%)
Словакии (+9,1%).
Где цены упали
Франция (-0,5%) и Финляндия (-1,8%) — единственные страны, где цены на жилье упали.
За этот же период арендная плата выросла во всех странах ЕС, кроме Словении, где она упала на 0,9%, и Финляндии, где она осталась неизменной.
Среди других стран ЕС наибольший рост зафиксирован в Хорватии (+21,9%), далее следуют Болгария (+6,4%) и Греция (+5,0%).
Мы писали, что в странах Европейского Союза в собственном жилье проживают 68,5% домохозяйств. Это на 2,2% меньше, чем в 2010 году. В то же время, уровень владения жильем существенно отличается в зависимости от страны — от 47,2% в Германии до 93,8% в Словакии.
В 23 европейских странах средний возраст покупателя, впервые купившего жилье, составляет 31,3 года.
Среди пяти крупнейших экономик Европы самый низкий средний возраст первой покупки жилья зафиксирован в Великобритании — 28,4 года. Это один из самых низких показателей всех исследованных стран. Аналогичный результат показал Люксембург.