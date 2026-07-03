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Громады будут выкупать дома для переселенцев: стартует новая программа на 1 млрд грн

Личные финансы
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На первом этапе реализации проекта дома будут оставаться на балансе местных органов власти
На первом этапе реализации проекта дома будут оставаться на балансе местных органов власти
В Украине официально запускается пилотный проект социального жилья для внутренне перемещенных лиц. В рамках программы местные общины будут выкупать свободные дома и предоставлять их переселенцам.
Об этом сообщила народная депутат Елена Шуляк.
На реализацию жилищной программы в государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрено 1 млрд грн. В настоящее время общины анализируют существующий жилищный фонд и определяют количество пустых домов, которые могут быть выкуплены за счет государственных средств.

Условия участия в проекте

Условия участия в проекте остаются достаточно жесткими. Населенные пункты должны соответствовать ряду требований, в том числе обеспечивать доступ к рабочим местам, школам, детским садам, медицинским учреждениям и транспортному сообщению. Из-за таких критериев большинство претендентов не смогли приобщиться к инициативе на начальном этапе.
В пяти отобранных общинах уже приступили к поиску соответствующих жилых объектов и формированию списков семей для заселения.
По ее словам, запуск проекта имеет важное значение для регионов, принявших наибольшее количество эвакуированных граждан.
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В частности, в Винницкой и Хмельницкой областях наблюдается значительный рост численности населения. В отдельных общинах количество ВПЛ составляет 25−30% от общего количества жителей, что создает дополнительную нагрузку на местную инфраструктуру и систему предоставления услуг.
На первом этапе реализации проекта дома будут оставаться на балансе местных органов власти и передаваться переселенцам в частную собственность.

Условия проживания и кто сможет получить жилье

Программа основана на принципе социальной аренды. Основные условия ее реализации:
  • предельная стоимость приобретения одного частного дома не должна превышать 500 тыс. грн;
  • жилье будет предоставляться переселенцам бесплатно;
  • жильцы будут оплачивать только потребленные коммунальные услуги;
  • приоритет будет предоставляться пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям с детьми.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада приняла законопроект № 12301, который будет определять базовые основы государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц. Новый закон закрепляет основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах — при адаптации, интеграции, возвращении к предыдущему месту жительства и реинтеграции.
Также мы писали, что правительство утвердило правила реализации экспериментального проекта «Домики в селе», который должен обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Программа рассчитана на два года и предусматривает, что общины будут выкупать дома в коммунальную собственность, после чего передавать их переселенцам в безвозмездное пользование.
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Механизм предусматривает, что участники проекта смогут выбрать дом из предложенного перечня жилья. После этого соответствующая община приобретет объект в коммунальную собственность и предоставит семье для проживания без арендной платы. Для отдельных категорий переселенцев предусмотрено приоритетное право на получение жилья. Речь идет о:
  • многодетных семьях;
  • лицах с инвалидностью;
  • пожилых людях;
  • семьях, воспитывающих детей с инвалидностью;
  • детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, а также лицах старше 23 лет, ранее принадлежавших к этим категориям.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьВПЛПереселенцыСоциальная защита
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