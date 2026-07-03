Громады будут выкупать дома для переселенцев: стартует новая программа на 1 млрд грн

На реализацию жилищной программы в государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрено 1 млрд грн. В настоящее время общины анализируют существующий жилищный фонд и определяют количество пустых домов, которые могут быть выкуплены за счет государственных средств.
Условия участия в проекте
Условия участия в проекте остаются достаточно жесткими. Населенные пункты должны соответствовать ряду требований, в том числе обеспечивать доступ к рабочим местам, школам, детским садам, медицинским учреждениям и транспортному сообщению. Из-за таких критериев большинство претендентов не смогли приобщиться к инициативе на начальном этапе.
В пяти отобранных общинах уже приступили к поиску соответствующих жилых объектов и формированию списков семей для заселения.
По ее словам, запуск проекта имеет важное значение для регионов, принявших наибольшее количество эвакуированных граждан.
В частности, в Винницкой и Хмельницкой областях наблюдается значительный рост численности населения. В отдельных общинах количество ВПЛ составляет 25−30% от общего количества жителей, что создает дополнительную нагрузку на местную инфраструктуру и систему предоставления услуг.
На первом этапе реализации проекта дома будут оставаться на балансе местных органов власти и передаваться переселенцам в частную собственность.
Условия проживания и кто сможет получить жилье
Программа основана на принципе социальной аренды. Основные условия ее реализации:
предельная стоимость приобретения одного частного дома не должна превышать 500 тыс. грн;
жилье будет предоставляться переселенцам бесплатно;
жильцы будут оплачивать только потребленные коммунальные услуги;
приоритет будет предоставляться пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям с детьми.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Верховная Рада приняла законопроект № 12301, который будет определять базовые основы государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц. Новый закон закрепляет основные гарантии государственной поддержки внутренне перемещенных лиц на всех этапах — при адаптации, интеграции, возвращении к предыдущему месту жительства и реинтеграции.
Также мы писали, что правительство утвердило правила реализации экспериментального проекта «Домики в селе», который должен обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Программа рассчитана на два года и предусматривает, что общины будут выкупать дома в коммунальную собственность, после чего передавать их переселенцам в безвозмездное пользование.
Механизм предусматривает, что участники проекта смогут выбрать дом из предложенного перечня жилья. После этого соответствующая община приобретет объект в коммунальную собственность и предоставит семье для проживания без арендной платы. Для отдельных категорий переселенцев предусмотрено приоритетное право на получение жилья. Речь идет о:
многодетных семьях;
лицах с инвалидностью;
пожилых людях;
семьях, воспитывающих детей с инвалидностью;
детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, а также лицах старше 23 лет, ранее принадлежавших к этим категориям.