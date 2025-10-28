В Раде выделили средства для обеспечения ВПЛ жильем в селах Сегодня 09:29 — Казна и Политика

В Раде выделили средства для обеспечения ВПЛ жильем в селах

В следующем году в Украине будет внедрена программа обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем в сельской местности.

на 1 миллиард гривен. Дополнительно предложено выделить еще 500 миллионов гривен на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности. Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, после рассмотрения в первом чтении проекта государственного бюджета на 2026 год народные депутаты поддержали правку об увеличении помощи на проживание для ВПЛДополнительно предложено выделить еще 500 миллионов гривен на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.

В документе учтены дополнительные расходы в размере 1,5 миллиарда гривен на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Компенсации и первые выплаты

Пока не существует механизма, позволяющего людям получить компенсацию. Однако Министерство развития общин и территорий планирует приступить к первым выплатам уже в следующем году.

На начальном этапе помощь получат граждане, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность, связанную с военными действиями.

Компенсации нужны и тем украинцам, которые не смогут вернуться домой даже после окончания войны, ведь страна-агрессор разрушила их города — в частности, Бахмут, Соледар, Северодонецк, Рубежное, Попасную, Лисичанск и другие.

Одним из возможных решений является приобретение жилья для переселенцев в сельской местности. Стоимость таких домов колеблется в пределах 120−300 тысяч гривен, что позволяет помочь большему количеству людей.

Напомним, ранее Finance.ua писал со ссылкой на Министерство социальной политики, что правительство работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.

«Во время поездки по регионам мы общались с ВПЛ, которые сейчас проживают в санаториях. Часть из них выражает желание проживать в сельской местности. Пока мы нарабатываем вариант поддержки для общин, которые позволили бы обустроить жилищные фонды в селах для проживания таких семей», — заявляла заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко.

Кроме того, в столице представили гуманитарную инициативу «Прихисток. Робота», направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц. Платформа поможет переселенцам найти жилье и работу.

