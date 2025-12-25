Зеленский подписал упрощение таможенных процедур для импорта товаров для обороны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, касающиеся импорта товаров оборонного назначения.
Об этом говорится в сообщении Верховной Рады.
Один из документов — это № 14169. Он упрощает импорт товаров оборонительного назначения, устанавливая налоговые и таможенные льготы.
«Закон касается комплектующих для беспилотников, машин механизированного разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой продукции, необходимой для модернизации и ремонта вооружения», — говорится в сообщении ВР.
Здесь также уточнили, что документ, кроме прочего, предусматривает освобождение от НДС импорта современных симуляторов боевых действий для учебных центров и полигонов. Утверждается, что это позволит повысить качество подготовки военнослужащих в безопасных и реалистичных условиях.
Второй документ — это № 14170. Согласно этому закону упрощены таможенные процедуры для импорта товаров оборонного назначения.
Народный депутат Ярослав Железняк 4 декабря 2025-го сообщил, что Верховная Рада приняла указанные документы. Тогда он объяснил, что льготы:
- касаются товаров для производства/модернизации дронов (БпЛА), машин разминирования, средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и др.;
- ввоз симуляторов боевых действий также будет без НДС;
- уточняется вопрос списания уничтоженных/забракованных деталей;
- производители смогут реализовывать импортируемые, но не использованные товары без штрафов.
Также, по словам нардепа, заложено продление льгот:
- до 2027 года — для БпЛА, прицелов, тепловизоров
и т. п.;
- до 2029 года — для ветроэнергетических генераторов и оборудования для энергетики, которое подлежит восстановлению.
