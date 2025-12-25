Более 40% предприятий не увидели эффекта программы «Национального кешбэка» Сегодня 19:24 — Фондовый рынок

Более 40% предприятий не увидели эффекта программы «Национального кешбэка»

Программа «Национальный кешбэк» не повлияла на деятельность 41,9% опрошенных предприятий. Негативное влияние зафиксировали всего 0,2% респондентов, 21,2% бизнеса участия в программе не принимали, еще 14,8% отметили, что им сложно оценить ее эффект.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные исследования «Экономические тенденции с точки зрения бизнеса (ноябрь 2025)», проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Отраслевые оценки программы

Наибольшее количество положительных оценок программа получила в пищевой промышленности, где 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Выше средних показателей также зафиксированы в полиграфической промышленности, где положительный эффект увидели 25% опрошенных, а также в производстве тканей, одежды и обуви, где этот показатель составил 23,2%.

В химической промышленности влияние программы оценили на уровне, близком к среднему по выборке, на что указали 20% предприятий.

В то же время, наиболее нейтральные оценки зафиксированы среди предприятий металлургии, где 75,9% респондентов не увидели влияния, химической промышленности с показателем 72,5% и машиностроения, где таких предприятий 70,2%.

Положительные ожидания чаще выражали предприятия полиграфической промышленности, где этот показатель составлял 25% и пищевой отрасли с результатом 20,8%.

Влияние размера бизнеса

Размер предприятия также оказывает существенное влияние на оценку эффективности программы, поэтому среди тех, кто положительно оценивает эффект от программы, 30,8% - средний бизнес и 31,5% - большой.

Только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние «Национального кешбэка» на свою деятельность.

Общие ожидания бизнеса

В целом, оценивая программу, 62,3% предприятий не ожидают от нее никакого влияния, 11,9% прогнозируют положительный эффект.

Аналогичные ожидания бизнес имеет и по поводу эффекта программы «Зимняя поддержка». В ИЭИ отметили, что дизайн программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%), для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.

Что касается влияния этой программы, то 11,9% ожидают для своих предприятий положительного влияния, 62,3% не ожидают никакого влияния, а 25,8% отметили, что им трудно это оценить.

