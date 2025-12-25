Более 40% предприятий не увидели эффекта программы «Национального кешбэка»
Программа «Национальный кешбэк» не повлияла на деятельность 41,9% опрошенных предприятий. Негативное влияние зафиксировали всего 0,2% респондентов, 21,2% бизнеса участия в программе не принимали, еще 14,8% отметили, что им сложно оценить ее эффект.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные исследования «Экономические тенденции с точки зрения бизнеса (ноябрь 2025)», проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций.
Отраслевые оценки программы
Наибольшее количество положительных оценок программа получила в пищевой промышленности, где 40,3% предприятий отметили положительное влияние. Выше средних показателей также зафиксированы в полиграфической промышленности, где положительный эффект увидели 25% опрошенных, а также в производстве тканей, одежды и обуви, где этот показатель составил 23,2%.
В химической промышленности влияние программы оценили на уровне, близком к среднему по выборке, на что указали 20% предприятий.
В то же время, наиболее нейтральные оценки зафиксированы среди предприятий металлургии, где 75,9% респондентов не увидели влияния, химической промышленности с показателем 72,5% и машиностроения, где таких предприятий 70,2%.
Положительные ожидания чаще выражали предприятия полиграфической промышленности, где этот показатель составлял 25% и пищевой отрасли с результатом 20,8%.
Влияние размера бизнеса
Размер предприятия также оказывает существенное влияние на оценку эффективности программы, поэтому среди тех, кто положительно оценивает эффект от программы, 30,8% - средний бизнес и 31,5% - большой.
Только 6,5% микробизнеса и 11,8% малого бизнеса увидели положительное влияние «Национального кешбэка» на свою деятельность.
Общие ожидания бизнеса
В целом, оценивая программу, 62,3% предприятий не ожидают от нее никакого влияния, 11,9% прогнозируют положительный эффект.
Аналогичные ожидания бизнес имеет и по поводу эффекта программы «Зимняя поддержка». В ИЭИ отметили, что дизайн программы, по ожиданиям бизнеса, скорее не ориентирован ни на малые (3,3% положительных ожиданий), ни на микропредприятия (3,2%), для средних и крупных предприятий этот показатель составляет 19,5% и 18% соответственно.
Что касается влияния этой программы, то 11,9% ожидают для своих предприятий положительного влияния, 62,3% не ожидают никакого влияния, а 25,8% отметили, что им трудно это оценить.
Поделиться новостью
Также по теме
Более 40% предприятий не увидели эффекта программы «Национального кешбэка»
Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн
2025 год стал рекордным для рынка драгоценных металлов — Reuters
Укрпочта выпустила новую праздничную марку «Різдвяний Янгол»
Президент подписал закон о повышении налога на прибыль для банков на 2026 год
Украинцы смогут в «Дії» покупать акции госкомпаний: детали нового законопроекта НКЦБФР