Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн

В 2025 году глобальное состояние миллиардеров достигло беспрецедентной отметки в $15,8 триллиона, увеличившись на $386,5 млрд.

Об этом свидетельствуют данные швейцарского банка UBS.

Новое поколение богатых

В 2025 году 196 самостоятельно созданных (self-made) миллиардеров прибавили 386,5 млрд долл. США к мировому богатству, достигшему рекордных 15,8 трлн долл. США. Количество миллиардеров возросло на 8,8%, с 2682 до почти 3000.

Лидерами роста богатства стали США и регион Азия — Тихий океан.

Технологический сектор принес своим миллиардерам рост богатства на 23,8%, в то время как потребительский и розничный сектор вырос всего на 5,3%. Промышленный сектор показал самый быстрый рост — 27,1%, до 1,7 трлн долл. США. Финансовый сектор увеличил богатство на 17%, до 2,3 трлн долл. США, причем 80% этого богатства создали самостоятельные предприниматели.

Передача наследства

В 2025 году 91 наследник унаследовал рекордные 297,8 млрд долл. США, что на 36% больше, чем в 2024 году. В целом количество богатых семей, передающих богатство через поколение, увеличилось до 860, с активами на сумму 4,7 трлн долл. США.

Количество миллиардеров второго поколения возросло на 4,6%, третьего — на 12,3%, четвертого и последующих поколений — на 10%.

Среди миллиардерш среднее богатство выросло на 8,4%, до 5,2 млрд долл. США, что более чем в два раза превышает темп роста мужчин (3,2%, до 5,4 млрд долл. США). Женщин-миллиардеров сейчас 374, против 2545 мужчин, и они уже четвертый год подряд опережают мужчин по темпам роста богатства.

По прогнозам UBS, к 2040 году миллиардеры передадут примерно $6,9 триллиона богатства по наследству, из которых по меньшей мере $5,9 триллиона получат дети — напрямую или через супругов.

Инвестиционные планы

Несмотря на волатильность рынков в 2025 году основные инвестиции планируются в Северной Америке (63%), Западной Европе (40%) и Великом Китае (34%). 42% миллиардеров планируют наращивать вложения в фондовые рынки развивающихся рынков. Среди развитых рынков более 43% планируют увеличить инвестиции, 7% сократить.

Часто рассматриваются частные инвестиции, хедж-фонды и инфраструктура. Основные риски на следующий год — тарифы (66%), большие геополитические конфликты (63%) и политическая неопределенность (59%).

