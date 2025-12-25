0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн

Фондовый рынок
20
Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн
Мировое богатство миллиардеров достигло рекордных $15,8 трлн
В 2025 году глобальное состояние миллиардеров достигло беспрецедентной отметки в $15,8 триллиона, увеличившись на $386,5 млрд.
Об этом свидетельствуют данные швейцарского банка UBS.

Новое поколение богатых

В 2025 году 196 самостоятельно созданных (self-made) миллиардеров прибавили 386,5 млрд долл. США к мировому богатству, достигшему рекордных 15,8 трлн долл. США. Количество миллиардеров возросло на 8,8%, с 2682 до почти 3000.
Лидерами роста богатства стали США и регион Азия — Тихий океан.
Технологический сектор принес своим миллиардерам рост богатства на 23,8%, в то время как потребительский и розничный сектор вырос всего на 5,3%. Промышленный сектор показал самый быстрый рост — 27,1%, до 1,7 трлн долл. США. Финансовый сектор увеличил богатство на 17%, до 2,3 трлн долл. США, причем 80% этого богатства создали самостоятельные предприниматели.

Передача наследства

В 2025 году 91 наследник унаследовал рекордные 297,8 млрд долл. США, что на 36% больше, чем в 2024 году. В целом количество богатых семей, передающих богатство через поколение, увеличилось до 860, с активами на сумму 4,7 трлн долл. США.
Количество миллиардеров второго поколения возросло на 4,6%, третьего — на 12,3%, четвертого и последующих поколений — на 10%.
Читайте также
Среди миллиардерш среднее богатство выросло на 8,4%, до 5,2 млрд долл. США, что более чем в два раза превышает темп роста мужчин (3,2%, до 5,4 млрд долл. США). Женщин-миллиардеров сейчас 374, против 2545 мужчин, и они уже четвертый год подряд опережают мужчин по темпам роста богатства.
По прогнозам UBS, к 2040 году миллиардеры передадут примерно $6,9 триллиона богатства по наследству, из которых по меньшей мере $5,9 триллиона получат дети — напрямую или через супругов.

Инвестиционные планы

Несмотря на волатильность рынков в 2025 году основные инвестиции планируются в Северной Америке (63%), Западной Европе (40%) и Великом Китае (34%). 42% миллиардеров планируют наращивать вложения в фондовые рынки развивающихся рынков. Среди развитых рынков более 43% планируют увеличить инвестиции, 7% сократить.
Часто рассматриваются частные инвестиции, хедж-фонды и инфраструктура. Основные риски на следующий год — тарифы (66%), большие геополитические конфликты (63%) и политическая неопределенность (59%).
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems