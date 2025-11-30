Наследство вместе с долгами: что должны знать наследники
В Украине нельзя принять наследство частично. Если у умершего были невыплаченные долги вместе с домом, квартирой или земельным участком, они переходят к наследнику. В частности, это могут быть непогашенные кредиты, коммунальные платежи, долги по выплате алиментов
и т. п.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
Что делать, если получили наследство вместе с долгами
«В таком случае законодательство Украины обязывает наследников, принявших наследство, уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства и выплатить долги», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что наследники обязаны уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства — если им известно о его долгах, и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.
Кроме этого, при наличии запрета отчуждения или обременения ипотекой, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней в письменном виде уведомляет об этом кредитора или соответствующий налоговый орган.
В какой срок кредитор вправе предъявить свои требования
У кредитора есть шесть месяцев на выдвижение требований к наследнику — со дня получения им свидетельства о праве на наследство.
Если кредитор не знал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство, отсчет шести месяцев начинается с момента, когда он узнал об этом.
Пропуск этих сроков лишает кредитора права требовать денежные средства.
В Минюсте отмечают, что если кредитор узнал о смерти должника, он может сам инициировать открытие наследственного дела — его заявление является основанием для его заведения даже до подачи документов наследниками.
Должен ли наследник погасить всю сумму долга
Наследники должны погасить долги умершего полностью, но в пределах стоимости полученного по наследству имущества. Если наследников несколько, каждый отвечает пропорционально своей доле по наследству.
Долг выплачивается единовременным платежом, если договоренностью между наследниками и кредитором иное не установлено.
В случае отказа от разового платежа суд по иску кредитора обращает взыскание на имущество, переданное наследникам в натуре.
В то же время, наследник имеет право принять или отказаться от наследства.
