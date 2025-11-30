0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наследство вместе с долгами: что должны знать наследники

Личные финансы
13
Наследство вместе с долгами: что должны знать наследники
Наследство вместе с долгами: что должны знать наследники
В Украине нельзя принять наследство частично. Если у умершего были невыплаченные долги вместе с домом, квартирой или земельным участком, они переходят к наследнику. В частности, это могут быть непогашенные кредиты, коммунальные платежи, долги по выплате алиментов и т. п.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Что делать, если получили наследство вместе с долгами

«В таком случае законодательство Украины обязывает наследников, принявших наследство, уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства и выплатить долги», — говорится в сообщении.
Читайте также
Специалисты отмечают, что наследники обязаны уведомить кредитора наследодателя об открытии наследства — если им известно о его долгах, и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.
Кроме этого, при наличии запрета отчуждения или обременения ипотекой, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и в течение двух рабочих дней в письменном виде уведомляет об этом кредитора или соответствующий налоговый орган.

В какой срок кредитор вправе предъявить свои требования

У кредитора есть шесть месяцев на выдвижение требований к наследнику — со дня получения им свидетельства о праве на наследство.
Если кредитор не знал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство, отсчет шести месяцев начинается с момента, когда он узнал об этом.
Читайте также
Пропуск этих сроков лишает кредитора права требовать денежные средства.
В Минюсте отмечают, что если кредитор узнал о смерти должника, он может сам инициировать открытие наследственного дела — его заявление является основанием для его заведения даже до подачи документов наследниками.

Должен ли наследник погасить всю сумму долга

Наследники должны погасить долги умершего полностью, но в пределах стоимости полученного по наследству имущества. Если наследников несколько, каждый отвечает пропорционально своей доле по наследству.
Долг выплачивается единовременным платежом, если договоренностью между наследниками и кредитором иное не установлено.
Читайте также
В случае отказа от разового платежа суд по иску кредитора обращает взыскание на имущество, переданное наследникам в натуре.
В то же время, наследник имеет право принять или отказаться от наследства.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems