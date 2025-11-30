0 800 307 555
Как защитить сбережения от инфляции: советы Нацбанка

Личные финансы
25
По оценкам аналитических центров, инфляция в Украине в 2026 году будет ниже 10%, а НБУ прогнозирует около 7%. Именно поэтому среди украинцев растет интерес к гривневым депозитам и ОВГЗ, ведь эти инструменты позволяют сохранить сбережения от обесценивания.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Какие условия предлагают банки и государственные инструменты

Отмечается, что в начале этого года НБУ повысил учетную ставку до 15,5% и удерживает ее на этом уровне, чтобы украинцы могли защитить свои гривневые сбережения от инфляции.
Такие действия регулятора позволили банкам предлагать вкладчикам привлекательные условия по гривневым депозитам — в среднем 13−16% годовых (после налогообложения — 10−12%) в зависимости от срока размещения.
Альтернатива, которую все чаще выбирают граждане — гривневые ОВГЗ. Доходность по ним составляет 12−18% годовых, а полученные доходы не облагаются налогом.
Ранее Finance.ua писал, что облигации внутреннего государственного займа — это инструмент, в котором простота сходится с надежностью: вы даете средства государству в долг, а государство обязуется вернуть номинал и проценты в определенные даты. Приобрести их можно двумя способами — через приложение «Дія» или у банков или брокеров.

