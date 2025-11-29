0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия

Личные финансы
29
Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия
Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия
Современный мир очень быстро меняется. Многие люди задаются вопросом, какие профессии будут актуальными и приносящими хороший доход.
Ранее в исследовании мы приводили, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем (первая и вторая часть).
В списке есть 30 специальностей, которые будут актуальны в ближайшие годы. Сегодня мы приводим еще шесть из списка.
1. Инженер-эколог
Проблема экологии сегодня актуальна как никогда, над ее решением ученые будут работать не один год, а потому профессия еще долго будет востребована в будущем.
2. Менеджер по утилизации отходов
Еще одна сверхактуальная проблема — переработка и утилизация мусора. Поэтому компаниям понадобится человек, который найдет правильное решение, что нужно делать с отходами.
3. Профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике
Вопрос заботы об окружающей среде будет актуальным всегда. Экологические проблемы — это целый ряд проблем. Энергетика — одна из них. Природные ресурсы иссякают с каждым годом, поэтому так необходим будет человек, который найдет альтернативные источники энергии.
Читайте также
4. Инженер больницы
Новые методы лечения, операции, новые медицинские приборы — все это будущее медицины. Именно поэтому больницам будут нужны инженеры, которые смогут собирать и применять все необходимые технологии.
5. Персональная онлайн-сиделка
Это специалисты, которые будут помогать пожилым людям через сеть. Они будут слушать пожилых людей и говорить с ними в онлайн-режиме. Это уже не традиционные сиделки, которые лечат, кормят и помогают пожилым людям. Они решают другую проблему — нехватка общения.
6. Инженер-генетик
Эта профессия существует уже сегодня, и ее главная задача — работать на опережение. Такой человек собирает и анализирует все наследственные патологии. Это помогает выявлять болезни людей еще до того, как появляются первые клинические симптомы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньгиФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems