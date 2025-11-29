Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия Сегодня 17:04 — Личные финансы

Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия

Современный мир очень быстро меняется. Многие люди задаются вопросом, какие профессии будут актуальными и приносящими хороший доход.

Ранее в исследовании мы приводили , какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем ( первая вторая часть ).

В списке есть 30 специальностей, которые будут актуальны в ближайшие годы. Сегодня мы приводим еще шесть из списка.

1. Инженер-эколог

Проблема экологии сегодня актуальна как никогда, над ее решением ученые будут работать не один год, а потому профессия еще долго будет востребована в будущем.

2. Менеджер по утилизации отходов

Еще одна сверхактуальная проблема — переработка и утилизация мусора. Поэтому компаниям понадобится человек, который найдет правильное решение, что нужно делать с отходами.

3. Профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике

Вопрос заботы об окружающей среде будет актуальным всегда. Экологические проблемы — это целый ряд проблем. Энергетика — одна из них. Природные ресурсы иссякают с каждым годом, поэтому так необходим будет человек, который найдет альтернативные источники энергии.

4. Инженер больницы

Новые методы лечения, операции, новые медицинские приборы — все это будущее медицины. Именно поэтому больницам будут нужны инженеры, которые смогут собирать и применять все необходимые технологии.

5. Персональная онлайн-сиделка

Это специалисты, которые будут помогать пожилым людям через сеть. Они будут слушать пожилых людей и говорить с ними в онлайн-режиме. Это уже не традиционные сиделки, которые лечат, кормят и помогают пожилым людям. Они решают другую проблему — нехватка общения.

6. Инженер-генетик

Эта профессия существует уже сегодня, и ее главная задача — работать на опережение. Такой человек собирает и анализирует все наследственные патологии. Это помогает выявлять болезни людей еще до того, как появляются первые клинические симптомы.

