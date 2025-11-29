Кого будут искать работодатели в следующие десятилетия
Современный мир очень быстро меняется. Многие люди задаются вопросом, какие профессии будут актуальными и приносящими хороший доход.
Ранее в исследовании мы приводили, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем (первая и вторая часть).
В списке есть 30 специальностей, которые будут актуальны в ближайшие годы. Сегодня мы приводим еще шесть из списка.
1. Инженер-эколог
Проблема экологии сегодня актуальна как никогда, над ее решением ученые будут работать не один год, а потому профессия еще долго будет востребована в будущем.
2. Менеджер по утилизации отходов
Еще одна сверхактуальная проблема — переработка и утилизация мусора. Поэтому компаниям понадобится человек, который найдет правильное решение, что нужно делать с отходами.
3. Профессионал по возобновляемой и альтернативной энергетике
Вопрос заботы об окружающей среде будет актуальным всегда. Экологические проблемы — это целый ряд проблем. Энергетика — одна из них. Природные ресурсы иссякают с каждым годом, поэтому так необходим будет человек, который найдет альтернативные источники энергии.
4. Инженер больницы
Новые методы лечения, операции, новые медицинские приборы — все это будущее медицины. Именно поэтому больницам будут нужны инженеры, которые смогут собирать и применять все необходимые технологии.
5. Персональная онлайн-сиделка
Это специалисты, которые будут помогать пожилым людям через сеть. Они будут слушать пожилых людей и говорить с ними в онлайн-режиме. Это уже не традиционные сиделки, которые лечат, кормят и помогают пожилым людям. Они решают другую проблему — нехватка общения.
6. Инженер-генетик
Эта профессия существует уже сегодня, и ее главная задача — работать на опережение. Такой человек собирает и анализирует все наследственные патологии. Это помогает выявлять болезни людей еще до того, как появляются первые клинические симптомы.
