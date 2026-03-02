Пенсии по инвалидности для I, II и III группы: что изменится Сегодня 19:00 — Личные финансы

Пенсии по инвалидности для I, II и III группы: что изменится

С 1 марта 2026 года в Украине проводится ежегодная индексация пенсий. Перерасчет производится автоматически органами Пенсионного фонда Украины и направлен на частичную компенсацию инфляции и рост средней заработной платы за предыдущий год.

Кабинет Министров Украины официально утвердил коэффициент индексации на 2026 год в размере 12,1%. Именно на этот процент будет повышено большинство страховых пенсий. Показатель определен согласно законодательной формуле: 50% уровня инфляции за предыдущий год + 50% роста средней заработной платы за три предыдущих года.

Адвокат Ирина Боса в комментарии УНИАН объяснила, какой будет пенсия по инвалидности в Украине с 1 марта.

Индексация с 1 марта 2026 года распространяется на:

пенсии по возрасту;

пенсии по инвалидности;

пенсии в связи с потерей кормильца;

другие страховые пенсии, назначенные по Закону № 1058-IV.

Перерасчет при этом производится автоматически без обращения пенсионера в органы Пенсионного фонда Украины. То есть если выплаты подпадают под одну из перечисленных категорий, то размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине, а также второй на третью может измениться в большую сторону.

При этом, по словам адвоката, индексация не применяется или применяется с особенностями в следующих случаях:

пенсия назначена или произведен ее перерасчет в течение последних 12 месяцев до 1 марта;

выплата не является страховой пенсией (речь идет об отдельных видах социальной помощи);

пенсия назначена по специальным законам с собственным порядком перерасчета;

человек получает минимальную гарантированную выплату, и после индексации его размер не превышает установленный минимум.

«Также не все надбавки и доплаты индексируются одновременно, часть из них имеет фиксированный размер и пересматривается отдельными решениями Кабинета министров Украины», — сказала Боса.

Таким образом, с 1 марта 2026 года большинство страховых пенсий будет повышено на 12,1%. Для гражданских лиц пенсия по инвалидности составит 100%, 90% или 50% от уже проиндексированной пенсии по возрасту, для военных — до 100%, 80% или 60% от денежного довольствия. Ключевым вопросом для граждан остается правильность страхового стажа, официальность заработка и актуальность данных в Пенсионном фонде, ведь именно эти показатели оказывают непосредственное влияние на размер выплаты после индексации.

Выплаты по инвалидности для гражданских лиц

По словам Босой, индексация не меняет порядок назначения такого типа социальных выплат — меняется только фактический размер пенсии по инвалидности 3 группы, второй и третьей.

О пенсиях по инвалидности для гражданских лиц: порядок их определения предусмотрен статьей 30 Закона № 1058-IV. Размер выплаты составляет:

пенсия по инвалидности 1 группа — 100% от пенсии по возрасту;

пенсия по инвалидности 2 группа — 90% от пенсии по возрасту;

пенсия по инвалидности 3 группа — 50% от пенсии по возрасту.

«Пенсия по возрасту, — говорит эксперт, — рассчитывается с учетом страхового стажа и коэффициента заработной платы».

Адвокат приводит пример: если пенсия по возрасту составила 6000 грн, после индексации на 12,1% она вырастет до 6726 грн. В таком случае для людей с инвалидностью она составит:

I группа — 6 726 грн;

II группа — 6 053 грн;

III группа — 3 363 грн.

Если пенсия по возрасту составляла 10 000 грн после индексации, она будет составлять:

I группа — 11 210 грн;

II группа — 10 089 грн;

III группа — 5 605 грн.

«Таким образом, фактический размер выплаты индивидуальный и зависит от страхового стажа и официального заработка», — отметила Боса.

Адвокат отметила, что в Украине действует гарантия минимального размера пенсии.

«Минимальная пенсия по инвалидности в Украине для лиц, утративших трудоспособность, установлена ​​на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если начисленный размер ниже, то производится доплата к гарантированному минимуму. Именно поэтому часть пенсионеров может не почувствовать реальный рост, если они получают минимальную выплату», — добавила юрист.

