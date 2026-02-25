Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС Сегодня 17:00 — Личные финансы

Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС

По данным Евростата, в 2024 году средняя пенсия для женщин в возрасте 65 лет и старше в ЕС была на 24,5% ниже, чем для мужчин.

Самые большие разрывы

Были зафиксированы на Мальте (40,3%), Нидерландах (36,3%) и Австрии (35,6%).

Наименьший разрыв был в Эстонии (5,6%), далее следуют Словакия (8,4%) и Венгрия (9,6%).

Помимо расчетов на основе средних пенсий, Евростат также публикует гендерный разрыв, используя медианные значения пенсий, что является средним значением, отделяющим более высокую половину пенсий от нижней половины. В отличие от среднего значения медиана менее чувствительна к небольшому количеству чрезвычайно высоких или низких значений пенсий.

Медианная пенсия для женщин в ЕС была на 24,9% ниже, чем для мужчин.

Наибольшие разногласия в медианных пенсиях были зафиксированы в Люксембурге (43,3%), Испании (41,1%) и Нидерландах (39,6%).

Наименьшие разногласия были отмечены в Эстонии (-0,3%), Венгрии (0,4%) и Дании (2,7%).

При сравнении результатов в среднем и медианном выражении наибольшие отличия были зафиксированы в Дании, где разрыв в средних пенсиях был на 12,9 процентных пункта (п.п.) больше, чем в медианных пенсиях, далее следуют Бельгия (11,0 п.п.) и Венгрия (9,2 п.п.).

В некоторых странах наблюдалась противоположная ситуация: разрыв в медианных пенсиях был больше, чем в средних пенсиях. Разрывы в медианных пенсиях были значительно больше, чем в средних пенсиях, в Испании (-11,9 п.п.), Люксембурге (-10,6 п.п.) и Португалии (-6,5 п.п.).

В Пенсионном фонде напомнили, когда начинают выплачивать пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и по выслуге лет. Ранее мы писали , что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.В Пенсионном фонде напомнили, когда начинают выплачивать пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и по выслуге лет.

Кстати, напомним, что большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.

Ранее в статье Finance.ua сравнил эти пенсионные системы ЕС с украинской. Так, возраст выхода на пенсию в Европе — преимущественно 67 лет, что существенно выше, чем в Украине. При этом пенсионный возраст жителей ЕС зависит не от пола, а от профессии и страхового стажа.

Пенсионный возраст в европейских странах (на 2024) Страна Мужчины Женщины Великобритания 66 66 Дания 67 67 Люксембург 65 65 Нидерланды 67 67 Германия 67 67 Украина 60 60

Но не все так однозначно с пенсионным возрастом «60» для украинцев: нужно принимать во внимание и трудовой стаж. Так, в Украине право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица, которым исполнилось:

60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Так что чем меньше работаешь — тем дольше работаешь. В 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа, чтобы уйти на пенсию в 60.

