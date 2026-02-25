0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС

Личные финансы
6
Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС
Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС
По данным Евростата, в 2024 году средняя пенсия для женщин в возрасте 65 лет и старше в ЕС была на 24,5% ниже, чем для мужчин.

Самые большие разрывы

Были зафиксированы на Мальте (40,3%), Нидерландах (36,3%) и Австрии (35,6%).
Наименьший разрыв был в Эстонии (5,6%), далее следуют Словакия (8,4%) и Венгрия (9,6%).
Помимо расчетов на основе средних пенсий, Евростат также публикует гендерный разрыв, используя медианные значения пенсий, что является средним значением, отделяющим более высокую половину пенсий от нижней половины. В отличие от среднего значения медиана менее чувствительна к небольшому количеству чрезвычайно высоких или низких значений пенсий.
Читайте также
Медианная пенсия для женщин в ЕС была на 24,9% ниже, чем для мужчин.
Наибольшие разногласия в медианных пенсиях были зафиксированы в Люксембурге (43,3%), Испании (41,1%) и Нидерландах (39,6%).
Наименьшие разногласия были отмечены в Эстонии (-0,3%), Венгрии (0,4%) и Дании (2,7%).
Разница в пенсии у мужчин и женщин в ЕС
При сравнении результатов в среднем и медианном выражении наибольшие отличия были зафиксированы в Дании, где разрыв в средних пенсиях был на 12,9 процентных пункта (п.п.) больше, чем в медианных пенсиях, далее следуют Бельгия (11,0 п.п.) и Венгрия (9,2 п.п.).
В некоторых странах наблюдалась противоположная ситуация: разрыв в медианных пенсиях был больше, чем в средних пенсиях. Разрывы в медианных пенсиях были значительно больше, чем в средних пенсиях, в Испании (-11,9 п.п.), Люксембурге (-10,6 п.п.) и Португалии (-6,5 п.п.).
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения. В Пенсионном фонде напомнили, когда начинают выплачивать пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и по выслуге лет.
Кстати, напомним, что большинству пенсионеров выплаты проиндексируют на 12,1%. Показатель индексации на 4% превышает уровень инфляции в прошлом году. Перерасчет произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФУ не нужно.
Ранее в статье Finance.ua сравнил эти пенсионные системы ЕС с украинской. Так, возраст выхода на пенсию в Европе — преимущественно 67 лет, что существенно выше, чем в Украине. При этом пенсионный возраст жителей ЕС зависит не от пола, а от профессии и страхового стажа.
Пенсионный возраст в европейских странах (на 2024)
СтранаМужчиныЖенщины
Великобритания6666
Дания6767
Люксембург6565
Нидерланды6767
Германия6767
Украина6060
Но не все так однозначно с пенсионным возрастом «60» для украинцев: нужно принимать во внимание и трудовой стаж. Так, в Украине право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица, которым исполнилось:
  • 60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
Так что чем меньше работаешь — тем дольше работаешь. В 2028 году нужно будет иметь 35 лет стажа, чтобы уйти на пенсию в 60.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСПенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems