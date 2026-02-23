Каковы сроки назначения пенсии в Украине Сегодня 13:17 — Казна и Политика

Каковы сроки назначения пенсии в Украине

В Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.

В Пенсионном фонде напомнили , когда начинают выплачивать пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.

Когда можно обратиться за назначением пенсии

Обращение в ПФУ возможно в любое время после возникновения права на пенсию, но не ранее месяца до достижения пенсионного возраста.

Пенсия по возрасту назначается:

со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;

со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.

Своевременная подача заявления напрямую влияет на дату начала выплат.

Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения человека). В таком случае выплаты стартуют со дня, наступающего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

Особый порядок определен пунктом 146.2 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Временно — на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены — для лиц, проживающих или проживающих:

на территориях, где ведутся или велись боевые действия;

на временно оккупированных территориях.

Пенсия назначается по таким правилам (при условии, что по состоянию на 24 февраля 2022 года срок обращения не истек):

по возрасту — со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста;

по инвалидности — со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем ​​смерти кормильца;

по выслуге лет — со дня, следующего за днем ​​увольнения с работы, дающей право на такую ​​пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

