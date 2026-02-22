В январе поступления от туристического сбора выросли на 14,3% Сегодня 09:22 — Казна и Политика

Рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине

В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перечислено 24,9 млн грн. Рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине возглавили Львовщина, Франковщина, Закарпатье и Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

В ведомстве напомнили, что во время временного размещения в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты таких регионов:

Львовская область — 5,9 млн грн;

Ивано-Франковская область — 5,6 млн грн;

Киев — 5,6 млн грн;

Закарпатская область — 3 млн грн.

«Для общин это важный источник доходов, ведь средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей», — говорится в сообщении.

Кто освобожден от уплаты туристического сбора

Специалисты отмечают, что не являются плательщиками туристического сбора:

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);

ветераны войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.