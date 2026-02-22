0 800 307 555
ру
В январе поступления от туристического сбора выросли на 14,3%

Казна и Политика
28
Рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине
В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перечислено 24,9 млн грн. Рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине возглавили Львовщина, Франковщина, Закарпатье и Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
В ведомстве напомнили, что во время временного размещения в гостиницах, хостелах, усадьбах и других местах размещения туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.
Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты таких регионов:
  • Львовская область — 5,9 млн грн;
  • Ивано-Франковская область — 5,6 млн грн;
  • Киев — 5,6 млн грн;
  • Закарпатская область — 3 млн грн.
«Для общин это важный источник доходов, ведь средства направляются на развитие туристической инфраструктуры, обустройство локаций, популяризацию маршрутов и улучшение условий пребывания гостей», — говорится в сообщении.

Кто освобожден от уплаты туристического сбора

Специалисты отмечают, что не являются плательщиками туристического сбора:
  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (в пределах одного сопровождающего);
  • ветераны войны.
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияНалоги
