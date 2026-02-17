Что улучшит условия бизнеса: каково состояние деловой активности — опрос Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Что улучшит условия бизнеса: каково состояние деловой активности — опрос

Оценки бизнеса свидетельствуют о снижении неопределенности в среднесрочной перспективе, но текущие показатели деятельности и динамика обновления остаются под давлением вызовов, связанных с войной.

Об этом свидетельствуют результаты 45-го ежемесячного опроса , который ИЭИ провел среди 491 промышленного предприятия во второй половине января после усиления российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

Что улучшит условия бизнеса

Завершение войны остается ключевым событием, которое почти все опрошенные назвали изменением, которое улучшит условия для бизнеса. Показатель 89,2% практически не изменился по сравнению с августом 2025 года, тогда он также составлял 89%.

На второе место поднялась защита и восстановление энергосистемы Украины — 34,8%, что почти втрое больше, чем в августе 2025 года (11,9%).

На третьем месте остается вопрос бронирования работников — 26,7% опрошенных считают, что это улучшило бы условия ведения бизнеса. Год назад их было 23,9%.

Изменения, которые улучшат условия для бизнеса

Снижение налогов опустилось со второго на четвертое место — 24,8%. Меньше предприятий избрали среди вариантов ожидаемых изменений финансовую помощь пострадавшему бизнесу (16,8%), упрощение законодательных требований (15,9%), деоккупацию территорий (15,9%), уменьшение коррупции (15,1%) и другие меры.

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) впервые с марта 2023 года имеет отрицательное значение — за месяц показатель ухудшился с 0,03 до -0,01. Значение индекса уменьшилось для всех групп предприятий, самым низким и отрицательным он для микробизнеса.

Индекс возобновления деловой активности ухудшился до отрицательного значения

Как работают

Доля предприятий, работающих на полную мощность, выросла с 5% до 6%, а работающих с загрузкой 75−99% уменьшилась на 5 п.п. — до 55%. Это произошло за счет идентичного роста доли компаний с загрузкой 50−74% - до 24%.

Прогнозы

85,2% не ожидают существенных изменений в деятельности предприятий в двухлетней перспективе.

Только 12,5% ожидают улучшения,

2,3% - ухудшения.

В производстве текущие результаты ухудшаются, а ожидания улучшаются. Доля предприятий, наращивавших объемы производства, упала с 27,7% до 18,5%, в то же время планирующих увеличить производство в ближайшие 3−4 месяца стало больше — с 29,2% до 35,2%. Аналогичные «ножницы» наблюдаются и в экспорте, продажах и новых заказах: текущие результаты становятся скромнее, а прогнозы оптимистичнее.

Средний показатель портфеля новых заказов

Цены

Относительно цен существенных изменений нет. Бизнес продолжает ожидать роста цен на сырье и готовую продукцию, но надеется, что темпы повышения будут ниже, чем прежде.

Только 33,4% предприятий заметили рост цен на сырье и материалы, в то же время меньше предприятий (44%) ожидают рост цен в следующие 3 месяца. Аналогичная ситуация с готовой продукцией: 33,3% зафиксировали рост цен, а 43,5% ожидают повышения.

Справка Finance.ua:

В украинских ІТ-компаниях впервые за четыре года зафиксировали рост числа специалистов. За полгода в 50 крупнейших ІТ-компаниях появилось 667 новых специалистов (+0,8%). За 2025 год общий прирост составил +0,5%. Впервые с начала полномасштабной войны зафиксировали положительную динамику, но пока что она незначительна.

Налоговые органы продолжают следить за украинским бизнесом на предмет сокращения налоговых обязательств через сомнительные схемы. Одним из наиболее распространенных методов уклонения от уплаты налогов в полном объеме является так называемое «дробление бизнеса».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.