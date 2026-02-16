Налоговая назвала ключевые признаки «дробления бизнеса» Сегодня 14:05

Бизнесы прибегают к "дроблению", чтобы минимизировать налоги

Налоговые органы продолжают бдительно следить за украинским бизнесом на предмет сокращения налоговых обязательств через сомнительные схемы. Одним из наиболее распространенных методов уклонения от уплаты налогов в полном объеме является так называемое «дробление бизнеса».

Об этом сообщает ГУ ГНС в Одесской области.

Налоговики предостерегают, что государство активно отслеживает подобные манипуляции и призывает бизнес работать честно.

Что такое «дробление бизнеса»

Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.

Главная цель «схемы» — формальное соблюдение лимитов дохода, позволяющее оставаться на упрощенке и избегать перехода на общую систему налогообложения.

Признаки «дробления бизнеса»

Налоговая служба выделяет ключевые признаки, по которым идентифицируют такие схемы:

использование общего IP-адреса для банковских операций и отчетности (РРО/ПРРО);

для банковских операций и отчетности (РРО/ПРРО); единый адрес регистрации;

регистрации; одно торговое помещение ;

; работа под общим брендом или торговой маркой;

или торговой маркой; наличие общего склада, общих бухгалтеров и наемного персонала для всех субъектов.

Последствия и скрытые угрозы для предпринимателей

Кроме внимания со стороны государства, которое с каждым годом усиливает контроль за связанными лицами, «дробление» создает ряд внутренних проблем для собственника. В частности, это значительно усложняет администрирование: вместо одной структуры приходится управлять десятками счетов, договоров и кадровых отчетов, что приводит к чрезмерной трате времени и ресурсов.

Отдельно специалисты ГНС отмечают репутационные риски. Современные контрагенты и инвесторы предпочитают работать с прозрачными партнерами. Использование схем «мультипликации ФЛП» может восприниматься рынком как признак ненадежности, что мешает построению долгосрочных бизнес-отношений.

ГУ ГНС в Одесской области призывает представителей бизнеса соблюдать требования законодательства и выбирать прозрачные модели работы. Это не только обеспечивает равные условия для всех участников рынка, но и гарантирует стабильное наполнение бюджетов всех уровней, что критически важно для государства.

Как мы сообщали ранее, из-за теневых схем Украина недополучает более 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли.

