0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая назвала ключевые признаки «дробления бизнеса»

165
Бизнесы прибегают к "дроблению", чтобы минимизировать налоги
Бизнесы прибегают к "дроблению", чтобы минимизировать налоги
Налоговые органы продолжают бдительно следить за украинским бизнесом на предмет сокращения налоговых обязательств через сомнительные схемы. Одним из наиболее распространенных методов уклонения от уплаты налогов в полном объеме является так называемое «дробление бизнеса».
Об этом сообщает ГУ ГНС в Одесской области.
Налоговики предостерегают, что государство активно отслеживает подобные манипуляции и призывает бизнес работать честно.

Что такое «дробление бизнеса»

Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.
Главная цель «схемы» — формальное соблюдение лимитов дохода, позволяющее оставаться на упрощенке и избегать перехода на общую систему налогообложения.

Признаки «дробления бизнеса»

Налоговая служба выделяет ключевые признаки, по которым идентифицируют такие схемы:
  • использование общего IP-адреса для банковских операций и отчетности (РРО/ПРРО);
  • единый адрес регистрации;
  • одно торговое помещение;
  • работа под общим брендом или торговой маркой;
  • наличие общего склада, общих бухгалтеров и наемного персонала для всех субъектов.

Последствия и скрытые угрозы для предпринимателей

Кроме внимания со стороны государства, которое с каждым годом усиливает контроль за связанными лицами, «дробление» создает ряд внутренних проблем для собственника. В частности, это значительно усложняет администрирование: вместо одной структуры приходится управлять десятками счетов, договоров и кадровых отчетов, что приводит к чрезмерной трате времени и ресурсов.
Читайте также
Отдельно специалисты ГНС отмечают репутационные риски. Современные контрагенты и инвесторы предпочитают работать с прозрачными партнерами. Использование схем «мультипликации ФЛП» может восприниматься рынком как признак ненадежности, что мешает построению долгосрочных бизнес-отношений.
ГУ ГНС в Одесской области призывает представителей бизнеса соблюдать требования законодательства и выбирать прозрачные модели работы. Это не только обеспечивает равные условия для всех участников рынка, но и гарантирует стабильное наполнение бюджетов всех уровней, что критически важно для государства.
Как мы сообщали ранее, из-за теневых схем Украина недополучает более 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалогообложениеНалоговые махинации
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems