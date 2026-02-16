Налоговая назвала ключевые признаки «дробления бизнеса»
Налоговые органы продолжают бдительно следить за украинским бизнесом на предмет сокращения налоговых обязательств через сомнительные схемы. Одним из наиболее распространенных методов уклонения от уплаты налогов в полном объеме является так называемое «дробление бизнеса».
Об этом сообщает ГУ ГНС в Одесской области.
Налоговики предостерегают, что государство активно отслеживает подобные манипуляции и призывает бизнес работать честно.
Что такое «дробление бизнеса»
Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.
Главная цель «схемы» — формальное соблюдение лимитов дохода, позволяющее оставаться на упрощенке и избегать перехода на общую систему налогообложения.
Признаки «дробления бизнеса»
Налоговая служба выделяет ключевые признаки, по которым идентифицируют такие схемы:
- использование общего IP-адреса для банковских операций и отчетности (РРО/ПРРО);
- единый адрес регистрации;
- одно торговое помещение;
- работа под общим брендом или торговой маркой;
- наличие общего склада, общих бухгалтеров и наемного персонала для всех субъектов.
Последствия и скрытые угрозы для предпринимателей
Кроме внимания со стороны государства, которое с каждым годом усиливает контроль за связанными лицами, «дробление» создает ряд внутренних проблем для собственника. В частности, это значительно усложняет администрирование: вместо одной структуры приходится управлять десятками счетов, договоров и кадровых отчетов, что приводит к чрезмерной трате времени и ресурсов.
Отдельно специалисты ГНС отмечают репутационные риски. Современные контрагенты и инвесторы предпочитают работать с прозрачными партнерами. Использование схем «мультипликации ФЛП» может восприниматься рынком как признак ненадежности, что мешает построению долгосрочных бизнес-отношений.
ГУ ГНС в Одесской области призывает представителей бизнеса соблюдать требования законодательства и выбирать прозрачные модели работы. Это не только обеспечивает равные условия для всех участников рынка, но и гарантирует стабильное наполнение бюджетов всех уровней, что критически важно для государства.
Как мы сообщали ранее, из-за теневых схем Украина недополучает более 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли.
