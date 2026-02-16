0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дія. City продолжает расти — сферы и география резидентов

29
Основой Дія.City остается ИТ-сектор
Основой Дія.City остается ИТ-сектор
По состоянию на начало февраля в специальном правовом режиме Дія. City насчитывается 3707 компаний. В прошлом году пространство продемонстрировало бурный рост — количество резидентов увеличилось в два раза.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Кто присоединяется к Дія. City

За годы работы сменился профиль компаний, вступающих в пространство. Если в 2022 году среди новых участников преобладали уже сформированные зрелые бизнесы, и только треть из них работала менее года до присоединения, то сейчас ситуация иная.
Сейчас 87% новых резидентов — это вновь созданные компании.
Также данные свидетельствуют о том, что резиденты активно расширяют штат. В частности, присоединившиеся в 2022 году компании удвоили количество работников. В общей сложности почти 80% всех резидентов за время пребывания в Дія. City увеличили численность персонала.
Дія. City продолжает расти — сферы и география резидентов
В то же время, часть компаний со временем выбывает из перечня резидентов.

Какие отрасли доминируют в Дія. City

Основой Дія. City остается IT-сектор. В этой сфере работают 2 844 компании — это 77% от общего количества резидентов.
Также представлены:
  • информационные услуги — 6%;
  • производство прочего транспорта — 6%.
Дія. City продолжает расти — сферы и география резидентов
Опендатабот пишет, что в 2023 году доля ІТ временно снизилась с 80% до 63%, тогда как доля компаний по производству транспортных средств возросла до 13%. Однако в 2025—2026 годах ІТ снова составляет около 80% среди новых участников, а транспортное направление сократилось до 5%.
Читайте также

Региональное распределение

Более половины резидентов зарегистрировано в Киеве — 2 012 компаний.
Второе место занимает Львовская область с 502 резидентами (14%).
Далее следут:
  • Днепропетровская область — 6%;
  • Киевская область — 5%;
  • Харьковская область — 4%.
Дія. City продолжает расти — сферы и география резидентов
Десять компаний-резидентов Дія. City вошли в Индекс Опендатабота 2025 года.
Также напомним, что специальный правовой режим «Дія.City» заработал в Украине 8 февраля 2022 года. Он предусматривает специальные налоговые условия для ІТ и инновационного бизнеса, возможность бронирования работников, доступ к профильной инфраструктуре и инструменты привлечения инвестиций.
Ранее мы сообщали, что только за первую половину 2025-го выручка резидентов Дія. City, которые обнародовали финотчетность, составила 267,6 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиIT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems