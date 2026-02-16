Дія. City продолжает расти — сферы и география резидентов
По состоянию на начало февраля в специальном правовом режиме Дія. City насчитывается 3707 компаний. В прошлом году пространство продемонстрировало бурный рост — количество резидентов увеличилось в два раза.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Кто присоединяется к Дія. City
За годы работы сменился профиль компаний, вступающих в пространство. Если в 2022 году среди новых участников преобладали уже сформированные зрелые бизнесы, и только треть из них работала менее года до присоединения, то сейчас ситуация иная.
Сейчас 87% новых резидентов — это вновь созданные компании.
Также данные свидетельствуют о том, что резиденты активно расширяют штат. В частности, присоединившиеся в 2022 году компании удвоили количество работников. В общей сложности почти 80% всех резидентов за время пребывания в Дія. City увеличили численность персонала.
В то же время, часть компаний со временем выбывает из перечня резидентов.
Какие отрасли доминируют в Дія. City
Основой Дія. City остается IT-сектор. В этой сфере работают 2 844 компании — это 77% от общего количества резидентов.
Также представлены:
- информационные услуги — 6%;
- производство прочего транспорта — 6%.
Опендатабот пишет, что в 2023 году доля ІТ временно снизилась с 80% до 63%, тогда как доля компаний по производству транспортных средств возросла до 13%. Однако в 2025—2026 годах ІТ снова составляет около 80% среди новых участников, а транспортное направление сократилось до 5%.
Региональное распределение
Более половины резидентов зарегистрировано в Киеве — 2 012 компаний.
Второе место занимает Львовская область с 502 резидентами (14%).
Далее следут:
- Днепропетровская область — 6%;
- Киевская область — 5%;
- Харьковская область — 4%.
Десять компаний-резидентов Дія. City вошли в Индекс Опендатабота 2025 года.
Также напомним, что специальный правовой режим «Дія.City» заработал в Украине 8 февраля 2022 года. Он предусматривает специальные налоговые условия для ІТ и инновационного бизнеса, возможность бронирования работников, доступ к профильной инфраструктуре и инструменты привлечения инвестиций.
Ранее мы сообщали, что только за первую половину 2025-го выручка резидентов Дія. City, которые обнародовали финотчетность, составила 267,6 млрд грн.
