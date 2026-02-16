Каждый третий украинец получает посылки из-за границы — опрос
Приблизительно половина украинцев активно пользуются посылками по Украине, а международные посылки за последний год получала треть.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Использование сервисов почтовых посылок
Около трети украинцев (29%) за последний год получали международные посылки. В большинстве случаев (68%) их стоимость не превышала 50 евро.
Что касается внутренних посылок, около половины украинцев регулярно пользуются почтовыми услугами, получая или передавая отправления хотя бы раз в несколько месяцев. Приблизительно треть из них делает это несколько раз в месяц.
Среди получавших товары из-за границы 29% отметили, что заказывали продукты или товары, важные для преодоления последствий энергетического кризиса.
Самые популярные категории международных отправлений:
- одежда и обувь (45%);
- электронные устройства, такие как павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства (26%).
Важность международных посылок во время войны
Большинство украинцев отмечают важность международных почтовых посылок во время войны (64%), в частности, четверть считает их критически важными.
Абсолютное большинство уверено, что подорожание международных посылок может негативно влиять на волонтерскую деятельность и оборону (79%).
Еще больше украинцы убеждены, что на эти сферы могут негативно повлиять задержки международных посылок (85%).
Требования МВФ для Украины
Кабинет Министров в феврале не будет вносить в Верховную Раду законопроект о введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей. На фоне последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру Международный валютный фонд согласился пересмотреть часть предшествующих фискальных требований к Украине. В частности, речь пока не идет о:
- введении обязательного НДС для ФЛП;
- налоге для цифровых платформ;
- пошлинах на международные почтовые отправления (посылки);
- изменениях касательно военного сбора.
Глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что поддерживает уменьшение порога, с которого начинается налогообложение посылок из-за границы, с нынешнего уровня в 150 евро. Предлагалось снизить порог налогообложения до 45 евро — установленного в ЕС уровня.
