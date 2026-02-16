0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждый третий украинец получает посылки из-за границы — опрос

Личные финансы
1
Приблизительно половина украинцев активно пользуются посылками по Украине, а международные посылки за последний год получала треть
Приблизительно половина украинцев активно пользуются посылками по Украине, а международные посылки за последний год получала треть
Приблизительно половина украинцев активно пользуются посылками по Украине, а международные посылки за последний год получала треть.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Использование сервисов почтовых посылок

Около трети украинцев (29%) за последний год получали международные посылки. В большинстве случаев (68%) их стоимость не превышала 50 евро.
Что касается внутренних посылок, около половины украинцев регулярно пользуются почтовыми услугами, получая или передавая отправления хотя бы раз в несколько месяцев. Приблизительно треть из них делает это несколько раз в месяц.
Читайте также
Среди получавших товары из-за границы 29% отметили, что заказывали продукты или товары, важные для преодоления последствий энергетического кризиса.
Самые популярные категории международных отправлений:
  • одежда и обувь (45%);
  • электронные устройства, такие как павербанки, аккумуляторы и зарядные устройства (26%).

Важность международных посылок во время войны

Большинство украинцев отмечают важность международных почтовых посылок во время войны (64%), в частности, четверть считает их критически важными.
Абсолютное большинство уверено, что подорожание международных посылок может негативно влиять на волонтерскую деятельность и оборону (79%).
Еще больше украинцы убеждены, что на эти сферы могут негативно повлиять задержки международных посылок (85%).

Требования МВФ для Украины

Кабинет Министров в феврале не будет вносить в Верховную Раду законопроект о введении обязательного НДС для физических лиц-предпринимателей. На фоне последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру Международный валютный фонд согласился пересмотреть часть предшествующих фискальных требований к Украине. В частности, речь пока не идет о:
  • введении обязательного НДС для ФЛП;
  • налоге для цифровых платформ;
  • пошлинах на международные почтовые отправления (посылки);
  • изменениях касательно военного сбора.
Глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее заявлял, что поддерживает уменьшение порога, с которого начинается налогообложение посылок из-за границы, с нынешнего уровня в 150 евро. Предлагалось снизить порог налогообложения до 45 евро — установленного в ЕС уровня.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems