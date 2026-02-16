Сколько зарабатывают DevOps в Украине и за рубежом
Сфера DevOps остается одной из самых высокооплачиваемых в украинском IT. Зарплаты SRE, DevOps, Security и SysAdmin за полгода почти не изменились. Однако у DevOps снизился третий квартиль зарплат по сравнению с летом 2025 года — наиболее высокооплачиваемых специалистов стало меньше или им стали меньше платить.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
Медианные зарплаты
Сфера DevOps/SRE продолжает оставаться одной из самых высокооплачиваемых в украинском ІТ. Медианная зарплата здесь составляет $4200.
Для сравнения:
- специалисты по кибербезопасности — $2000;
- SysAdmin / Network Engineers — $1200.
Динамика зарплат
По состоянию на декабрь 2025 года медианная зарплата SRE-специалистов составляет $4550, что на $50 больше полугода назад.
У DevOps-специалистов рост остановился, а в отдельных категориях зафиксировано снижение:
- DevOps Team Lead — $6250 (-$250);
- Senior DevOps Engineer — $5000 (-$500);
- Middle DevOps Engineer — $2700 (-$300).
В Junior DevOps Engineer падение остановилось: медианная зарплата выросла на $21 с лета 2025 года и почти вернулась к уровню декабря 2024-го (до $1071).
В целом медиана DevOps-инженеров ($4000) остается без изменений, прежде всего, благодаря специалистам уровня Lead+ (Architect, Principal, Staff и Technical Lead), которые удерживают общий показатель. Также без изменений за последние шесть месяцев остаются зарплаты специалистов по Security ($2000).
У системных администраторов медианная зарплата продолжает незначительно колебаться: в декабре 2025 года она составляет $1100 на $100 меньше, чем полгода назад.
Динамика по квартилям
Анализ третьего квартиля свидетельствует об уменьшении количества самых высокооплачиваемых специалистов в DevOps:
- Team Lead — $8000 (ранее $8500);
- Senior — $6300 (было $7000);
- Middle — $3255 (было $3800);
- Junior — $1400 (было $1763).
Infrastructure Engineers сохраняют очень высокий третий квартиль зарплаты — $7500 (показатель почти не изменился с предыдущей волны), однако именно в этой группе наблюдается наибольший разброс компенсаций в сфере DevOps/SRE. SRE-специалисты потеряли в третьем квартире: сейчас он составляет $5400 против $6700 раньше. У SysAdmin ситуация осталась стабильной, если сравнивать с предыдущим исследованием — третий квартиль компенсации составляет $1888.
По опыту работы
Зарплаты DevOps-инженеров стабильно растут вместе с опытом — примерно до восьми лет, после чего динамика выходит на плато. Вероятно, в группе наиболее опытных девопсов уровень оплаты больше зависит от других факторов, тогда как количество лет в специализации уже не имеет решающего значения.
По уровню английского
Для специалистов в сфере DevOps/SRE владение английским оказывает ощутимое влияние на зарплату. Если специалист с уровнем Pre-Intermediate получает медианную компенсацию в $2700, то, достигнув уровня Upper-Intermediate, может рассчитывать уже на $4500. Переход к Advanced сопровождается ростом дохода (до $4638), но прирост уже существенно меньше, чем на предыдущем этапе.
Для специалистов SysAdmin и Network Engineer, как и для DevOps/SRE, самый ощутимый эффект дает повышение уровня английского из Intermediate в Upper-Intermediate. Для SysAdmin и Network Engineer — это прирост медианной зарплаты на $447, для DevOps/SRE — на $1187.
Зарплаты в городах
Самые высокие зарплаты DevOps/SRE зафиксированы в Киеве — $4600. Далее следуют:
- Одесса — $4050;
- Львов — $3990;
- другие города — $3600−3700.
В SysAdmin/Network Engineer:
- Киев — $1550;
- Львов — $1440;
- другие города около $785.
Зарплаты за рубежом
DevOps/SRE-специалисты за рубежом зарабатывают существенно больше, чем в Украине на всех уровнях опыта. Самая большая разница в медианных зарплатах ($1770) среди специалистов с 10−14 годами опыта.
