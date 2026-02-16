В Украине растет количество судебных дел из-за долгов за коммуналку Сегодня 10:03 — Личные финансы

Поставщики активнее используют судебные механизмы для возврата долгов

В Украине растет количество судебных дел о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Поставщики более активно используют судебные механизмы для возврата долгов.

Об этом сообщили юристы, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

Почему выросло количество исков

По словам председателя комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководителя адвокатского бюро Татьяны Даниленко, одной из причин является возобновление течения исковой давности, которое снова применяется в обычном режиме.

«В настоящее время в судах массово начали появляться дела о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В значительной степени это обусловлено тем, что в Украине возобновлена исковая давность, которая снова применяется в обычном режиме, а механизм „замораживания“ долгов больше не действует», — сказала Даниленко.

Юрист отметила, что украинское законодательство не предусматривает понятия полного списания долга за жилищно-коммунальные услуги. Однако при наличии оснований потребитель может обжаловать часть начислений или добиться уменьшения суммы задолженности.

Перерасчет за некачественные или не предоставленные услуги

С 1 января 2026 года поставщики коммунальных услуг обязаны самостоятельно производить перерасчет, если услуги:

не предоставлялись;

предоставлялись не в полном объеме;

были ненадлежащего качества.

Такой перерасчет должен производиться автоматически, без заявлений от потребителей.

В то же время, освобождение от принудительного взыскания долгов действует только на территориях активных боевых действий и не распространяется на зоны возможных боевых действий.

Законодательство устанавливает продолжительность исковой давности три года для принудительного взыскания долгов в судебном порядке. Однако суд применит этот срок только при условии, что потребитель подаст соответствующее заявление при рассмотрении дела.

«На практике поставщики услуг начисляют такую ​​задолженность не всегда правильно, а также пытаются взыскать ее за максимально долгий период. Поэтому следует знать, что суд может применить срок исковой давности к таким долгам только в случае, если потребитель будет защищать свои права и предоставит суду заявление о применении срока ввиду его истечения», — сказала она.

Отсутствие договора не освобождает от оплаты

Как пояснил юрист адвокатского бюро Ивана Хомича Александр Груздев, поставщики могут взимать долги даже при отсутствии письменного договора.

Большая Палата Верховного Суда определила, что если собственник фактически воспользовался услугами, это считается фактическими договорными отношениями. В таком случае суд может взыскать не только основной долг, но и:

инфляционные потери;

3% годовых за весь период просрочки.

Адвокат Евгений Булименко указал на распространенную практику взыскания долга через судебный приказ. В этом случае заявление рассматривается без судебного заседания и без вызова сторон. Суды в большинстве своем удовлетворяют такие требования, если потребитель не докажет отсутствие долга или ошибки в расчетах.

Особенности для тех, кто выехал или не проживает в жилье

Граждане, находящиеся за границей или проживающие в другом регионе более 30 дней, могут уменьшить начисления за отдельные услуги, подав заявление поставщику.

В то же время, независимо от фактического проживания необходимо оплачивать теплоснабжение, содержание многоквартирного дома, обслуживание внутридомовых сетей и придомовой территории.

Законодательство запрещает взимать образовавшуюся после 24 февраля 2022 года задолженность с потребителей, покинувших место жительства. Для общин в зонах боевых действий или оккупации также действует запрет на применение финансовых санкций.

Кроме того, поставщикам запрещено прекращать или ограничивать предоставление коммунальных услуг из-за неуплаты во время военного положения.

В то же время само военное положение не освобождает от обязанности оплачивать коммунальные услуги. Окончательный подход к урегулированию накопившейся задолженности после его завершения еще не сформирован и будет зависеть от дальнейшей судебной практики.

