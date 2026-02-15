0 800 307 555
Как унаследовать имущество на оккупированных территориях

Личные финансы
Украинцы имеют право оформить наследство на ВОТ
Украинцы имеют право оформить наследство на ВОТ, Фото: freepik
Несмотря на невозможность физического доступа к жилью на временно оккупированных территориях, украинцы могут позаботиться о документальном оформлении наследства, чтобы восстановить в будущем права на имущество.
Об этом сообщает «Юридический советчик для ВПЛ».
Специалисты отмечают, что факт расположения имущества или места открытия наследства на ВОТ не блокирует наследственную процедуру.
Свидетельство о праве на наследство выдается по общим правилам, согласно:
  • Гражданского кодекса Украины,
  • Закона Украины «О нотариате»,
  • Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины.
Меняется порядок действий.

Где открывается наследство во время войны

Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя.
Однако во время военного положения, если эта территория оккупирована или находится в зоне активных боевых действий, открыть наследственное дело можно у любого нотариуса в Украине независимо от региона.
Нотариус проверяет статус населенного пункта по Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Что делать, если дело уже открыто на ВОТ

Если наследственное дело было заведено, но продолжить его ведение невозможно из-за недоступности архивов или потери документов, обратиться можно к любому государственному или частному нотариусу.
Он продолжит дело и оформит свидетельство о праве на наследство.
Какие документы понадобятся:
  • ﻿﻿свидетельство о смерти наследодателя,
  • документы о родственных связях (свидетельства, решения суда),
  • документы на имущество и подтверждение государственной регистрации прав.
Специалисты добавляют, что перечень может расширяться в зависимости от ситуации — например, если часть документов потеряна или требует восстановления в судебном порядке.

Какие сроки принятия наследства

Общее правило — 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
В условиях военного положения действует специальная гарантия: если смерть зарегистрирована позже, чем через месяц после фактической даты смерти, срок для принятия наследства исчисляется со дня государственной регистрации смерти.
Это правило применяется к наследству, открытому:
  • ﻿﻿после введения военного положения,
  • раньше, если 6-месячный срок еще не истек и свидетельство не было выдано.
Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения шестимесячного срока по месту открытия наследства (с учетом альтернативного порядка во время войны).

Наследство вместе с долгами: что должны знать наследники

До этого Finance.ua отмечал, что в Украине нельзя принять наследство отчасти. Если у умершего были не выплаченные долги вместе с домом, квартирой или земельным участком, они переходят к наследнику. В частности, это могут быть непогашенные кредиты, коммунальные платежи, долги по выплате алиментов и т. п.
Детали от Министерства юстиции Украины — по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
